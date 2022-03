Kirby und das vergessene Land versetzt Kirby ab sofort ins 3D-Zeitalter

Zu den heutigen Veröffentlichungen von Ghostwire: Tokyo und Rune Factory 5 gesellt sich auch Kirby und das vergessene Land. Laut Medienecho erwartet euch ein ein potenzielles Good-Feel-Game, welches Kirby erstmals zum 3D-Plattforming bringt. Für Unentschlossene gibt es nach wie vor eine Demo.

Zur heutigen Veröffentlichung lässt Nintendo natürlich noch die üblichen Launchtrailer folgen. Die deutsche Version arbeitet schön brav nochmals alle Features, ab, während sich das englische Video mit weit Grundlegenderem befasst: Was ist Kirby?

Erkunde entweder allein oder mit einem Freund eine geheimnisvolle neue Welt, entdecke neue Spezial-Power und stelle dich einer Schar von Gegnern.

Eines Tages erscheint ein seltsamer Wirbel am Himmel über Planet Pop und saugt alles in sich auf… auch Kirby! Er erwacht in einer verlassenen Welt, in der Natur und Zivilisation miteinander verschmolzen sind, und erfährt dort, dass die Waddle Dees vom so genannten Bestienrudel entführt wurden.

Gemeinsam mit seinem eigenartigen neuen Freund Elfilin bricht Kirby auf, um die Waddle Dees zu retten und nach Hause zu holen.