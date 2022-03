Pokémon: Holt euch diese übergroße Promo-Karte zu Glurak-VSTAR gratis ab

Schon seit dem 25. Februar läuft laut der offiziellen Pokémon-Website eine Aktion, bei der ihr in Thalia-Filialen (also nur vor Ort) eine übergroße Promo-Karte Glurak-VSTAR erhalten könnt. Dazu müsst ihr lediglich Pokémon-Sammelkarten-Produkte im Wert von mindestens 10 Euro einkaufen, wie Nerdy Deals berichtet.

Der News-Eintrag auf der offiziellen Website datiert erst vom 21. März 2022, aller Voraussicht nach läuft die Aktion also noch, sofern eure Thalia-Filiale daran teilnimmt. Oder aber auf der offiziellen Website hat sich jemand vertippt und die Aktion beginnt erst am 25. März.

Dazu erkundigt ihr euch am besten vorab telefonisch. Denn nur ausgewählte Filialen sollen an der Aktion teilnehmen. Der offizielle Wortlaut der Ankündigung ist jedenfalls dieser:

Deine Pokémon-Sammelkartenspiel-Sammlung mag schon heiß sein, aber mit einer übergroßen Promo-Karte mit Glurak-VSTAR wäre sie noch heißer. Ab dem 25. Februar kannst du dir das beliebte Flammen-Pokémon nach Hause holen, indem du in ausgewählten Thalia-Filialen Pokémon-Sammelkartenspiel-Produkte im Wert von 10 Euro kaufst. Aber sei gewarnt: Die überdimensionale Promo-Karte mit Glurak ist nur erhältlich, solange der Vorrat reicht.

Es ist nicht unüblich, dass im Handel solche übergroßen Promo-Karten verteilt werden. Oft schon war GameStop hier Anlaufstelle für Pokémon-Fans. Die vorliegende, neue Aktion dient der Promotion zur Markteinführung des neuen Erweiterungs-Sets „Strahlende Sterne“. Die VSTAR-Karten sind neu in dieser Erweiterung.

Pokémon-VSTAR entwickeln sich aus Pokémon-V und werden im Metaspiel des Pokémon-Sammelkartenspiels eine wichtige Rolle spielen, erklärt The Pokémon Company. Jedes Pokémon-VSTAR hat eine besondere VSTAR-Power – die eine Attacke oder eine Fähigkeit sein kann – mit einem extrem starken Effekt, der den Ausgang eines Kampfes entscheiden kann.

Kürzlich kündigte The Pokémon Company auch eine Erweiterung zu Pokémon GO an. Welche Karten uns dann erwarten, darauf gibt das Verpackungsdesign schon Hinweise. Charakteristisch sind natürlich Professor Willow, die Arenen und Poké-Stops. Aber auch Pikachu und Co. sind auf dem Verpackungsdesign zu sehen. Professor Willow bekam übrigens schon 2021 eine eigene Sammelkarte.

Bildmaterial: The Pokémon Company