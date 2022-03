Medienecho: Kirby und das vergessene Land ist die „rosarote Version von Super Mario 64“

Am Freitag erscheint Kirby und das vergessene Land und damit nicht nur der erste 3D-Kirby, sondern auch ein potenzielles Good-Feel-Game, das für viele nach Elden Ring genau richtig kommen könnte. Unser Review wird noch ein wenig Zeit in Anspruch nehmen, weshalb wir euch nachfolgend ein kleines Medienecho bieten.

IGN nennt Kirby und das vergessene Land eine „völlig neue Perspektive auf die klassische Kirby-Formel“. Der Plattformer würde sich wie der nächste große Schritt für Kirby anfühlen, findet Autor Tom Marks. Und gleichzeitig wie ein Schritt, der gekonnt die Dinge, die der Autor an Kirby liebt, in eine frische – aber dennoch vertraute – neue Perspektive überträgt.

Kirby und das vergessene Land würde die ohnehin schon spaßige Mischung aus fähigkeitsbasiertem Kampf, Jump ’n’ Run und Geheimnissuche erfolgreich in die dritte Dimension verlagern. Auch der postapokalyptische Schauplatz mit „clever gestalteten Levels“ wird gelobt.

Eurogamer spricht eine Empfehlung aus, findet aber auch kritische Worte. Autor Martin Robinson glaubt, es sei verlockend zu sagen, dass es Kirby mit Mario aufnehmen könne – aber so ganz sei das nicht der Fall. Viele neue Ideen und Fähigkeiten seien nicht so „abgerundet“ (pun intended?) wie in Super Mario Odyssey.

Auch das berühmte Nintendo-Polishing vermisst er. Dennoch sei Kirby und das vergessene Land ein Spiel für „absolut jeden“ und der Wechsel zum 3D-Plattforming nicht nur gelungen, sondern auch wichtig. Das Spiel sei ein „absoluter Knaller“ und wahrscheinlich „Kirbys bisher bester Wurf“.

Game-Informer-Autor John Carson hatte das Gefühl, man könne immer etwas Neues im Spiel entdecken und das steigere den stetigen Drang, immer in ein neues Level einzutauchen. Minispiele seien abwechslungsreich und es gäbe auch einige anspruchsvollere Aufgaben wie der Boss Rush im Kolosseum. Kirby- und Jump-’n’-Run-Fans dürften Kirby und das vergessene Land nicht verpassen. Es sei die „rosarote Version von Super Mario 64“ – es hat einst Mario in die 3D-Welt katapultiert. Kirby sei so charmant wie eh und je.

VGC glaubt, dass Kirby wie alle anderen Nintendo-Charaktere im Schatten von Link und Mario ihr Dasein fristen. Aber Kirby hätte seinen Ruf als vertrauenswürdigster der B-Tier-Charaktere gefestigt. GamesRadar lobt die Level und den Vollstopf-Modus, einzig der lokale Koop-Modus sei glanzlos.

GamePro-Autor Tobias Veltin sieht Kirby auch mit dem neuen Spiel nicht auf einem Level mit Super Mario Odyssey, was Ideenreichtum oder spielerische Raffinesse angeht. „Aber der Knubbel nähert sich an“, heißt es. In jedem Fall sei Kirby und das vergessene Land ein „Jump-’n’-Run-Highlight für die Switch, das man unbedingt auf dem Schirm haben muss“.

