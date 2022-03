Japan: So steht Elden Ring in den internen FromSoftware-Charts da

In Japan hat Elden Ring den besten Start eines FromSoftware-Titels hingelegt. In der Launchwoche konnte sich das Spiel in Japan 278.507 Mal physisch verkaufen. Damit lässt Elden Ring auch die gesamte Dark-Souls-Reihe, Bloodborne und Sekiro hinter sich.

Den bislang besten Verkaufsstart legte 2014 Dark Souls II hin, das sich 256.701 Mal in der ersten Woche verkaufte. Gefolgt von Dark Souls und Dark Souls III. Sekiro und Bloodborne liegen mit jeweils etwa 150.000 Einheiten im internen FromSoftware-Ranking auf Rang 6 und 7.

Geht man davon aus, dass der Anteil an digitalen Verkäufen in den letzten Jahren stetig zugenommen hat, dürfte Elden Ring allein in Japan 400.000 bis 500.000 Mal verkauft worden sein.

Wie Game Data Library errechnet hat, war Elden Ring übrigens auch der bisher beste PS5-Start. Und nicht nur das: Es ist auch der in Japan am meisten verkaufte PS5-Titel – nach nur einer Woche.

Elden Ring ist natürlich auch in Deutschland ein Verkaufserfolg. Die neuen Rankings von Marktforscher GfK Entertainment weisen den FromSoftware-Kracher in drei Plattformrankings auf Platz 1 aus.

Bildmaterial: Elden Ring, Bandai Namco, FromSoftware