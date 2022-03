Chrono Cross: The Radical Dreamers für Switch könnt ihr jetzt vorbestellen

Wie Nerdy Deals berichtet, könnt ihr die physische Handelsversion von Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition für Nintendo Switch jetzt vorbestellen. Square Enix Asia hatte diese am Wochenende angekündigt.

Chrono Cross für Switch* bei Play-Asia

Diese physische Version wird alle neuen Lokalisierungen enthalten, darunter auch Deutsch, allerdings eben nur im asiatischen Raum erscheinen. Ihr müsst – oder könnt – also importieren.

Die Veröffentlichung der Asia-Version ist für den 26. April geplant. 37,91 Euro kostet die Handelsversion umgerechnet. 7,49 Euro Versandkosten und Einfuhrsteuer, die ihr bereits hier leisten könnt, kommen hinzu. Play-Asia liefert dann direkt in euren Briefkasten.

Die Verbesserungen des Remasters

Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition bietet dabei eine Reihe von Verbesserungen und Quality-of-Life-Funktionen. Es gibt Game-Speed-Optionen, Auto-Battle-Möglichkeiten, die Option Zufallskämpfe zu deaktivieren und einen überarbeiteten Soundtrack. Auch an den Charakter-Modellen und an den Charakter-Illustrationen hat Square Enix gearbeitet.

Enthalten ist im Remaster auch Radical Dreamers, ein Text-basiertes Adventure, ursprünglich für Satellaview. Nintendo beschreibt dazu auf der offiziellen Website:

Radical Dreamers – Der verbotene Schatz – wurde 1996 als eigenständiges Spiel veröffentlicht und konnte in vergangenen Jahren nicht ohne Weiteres gespielt werden. Nun können Spieler die Geschichte, die den Grundstein für Chrono Cross legte, als Audio-Novel erleben. In dieser alternativen Erzählung von Radical Dreamers erlebst du die Geschichte dreier Diebe, nämlich Serge, Kid und Magil, in ihrer Parallelwelt.

Noch nie Chrono Cross gespielt? Am 7. April habt ihr erneut die Gelegenheit dazu. Dann erscheint Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition hierzulande ausschließlich digital zu 19,99 Euro für Switch, PlayStation, Xbox und PC-Steam.

Das vorläufige Boxart:

Bildmaterial: Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition, Square Enix