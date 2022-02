Chrono Cross: Ihr könnt jederzeit zwischen neuen und alten Charakter-Modellen wechseln

Es war eine tolle Ankündigung bei Nintendo Direct: Square Enix wird Chrono Cross neu auflegen. Das ist nicht nur gut, weil Chrono Cross gut ist. Chrono Cross erscheint damit auch erstmals in Europa und erstmals auf einer anderen Plattform als der PS2. In Sachen Zugänglichkeit also auch dringend notwendig.

Chrono Cross: The Radical Dreams Edition bietet dabei eine Reihe von Verbesserungen und Quality-of-Life-Funktionen. Es gibt Game-Speed-Optionen, Auto-Battle-Möglichkeiten, die Option Zufallskämpfe zu deaktivieren und einen überarbeiteten Soundtrack.

Auch an den Charakter-Modellen und an den Charakter-Illustrationen hat Square Enix gearbeitet und das Ergebnis nun erstmals im direkten Vergleich mit dem Original gestellt. Dabei verriet man auch, dass ihr im Menü jederzeit zwischen alter und neuer Darstellung wechseln könnt.

Auch an den Illustrationen der Charaktere, die euch zum Beispiel in Dialogboxen angezeigt werden, hat man gearbeitet. Dafür ist Character-Artist Nobuteru Yuuki wieder zurückgekehrt. Auch hier können Fans aber bei Bedarf auf die alten Illustrationen wechseln.

Radical Dreamers ist mit dabei

Enthalten ist im Remaster auch Radical Dreamers, ein Text-basiertes Adventure, ursprünglich für Satellaview. Nintendo beschreibt dazu auf der offiziellen Website:

Radical Dreamers – Der verbotene Schatz – wurde 1996 als eigenständiges Spiel veröffentlicht und konnte in vergangenen Jahren nicht ohne Weiteres gespielt werden. Nun können Spieler die Geschichte, die den Grundstein für Chrono Cross legte, als Audio-Novel erleben. In dieser alternativen Erzählung von Radical Dreamers erlebst du die Geschichte dreier Diebe, nämlich Serge, Kid und Magil, in ihrer Parallelwelt.

Noch nie Chrono Cross gespielt? Am 7. April habt ihr erneut die Gelegenheit dazu. Dann erscheint Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition zu 19,99 Euro. Eine deutsche Lokalisierung gibt es übrigens auch.

Der Ankündigungstrailer:

Bildmaterial: Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition, Square Enix