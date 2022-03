Sonntagsfrage: Eurer Ersteindruck zu Elden Ring?

Am Mittwoch gab es einen positiven Aufschrei in der Videospielbranche. Gespannt blickten Spielerinnen und Spieler auf viele Reviews, Tests und Anspielberichte zu einem der meisterwarteten Titel des Jahres: Elden Ring! 16 Uhr war es dann so weit!

Die ganze Welt schaltete ihre Texte online und im Grunde waren sich alle Tester und Testerinnen einig. Elden Ring ist eines der besten Spiele aller Zeiten, was man ebenfalls am Metacritic-Score von 97 Punkten sieht. Schlecht kann der Titel also nicht sein, oder etwa doch?

Wenn man auf die Konsolenfassung schaut, gibt es nur wenig zu kritisieren. PC-Spieler haben etwas mehr zu bemängeln. Die PC-Version von Elden Ring kämpft nach vielen Berichten und Analysen mit diversen Performance-Problemen. Hier hängt es also von den jeweiligen SpielerInnen ab, ob dies den eigentlichen Spielspaß trübt. Doch wie sieht es bei euch aus? Was ist euer Ersteindruck vom neuen Titel aus dem Hause FromSoftware? Genau das wollen wir in der heutigen Sonntagsfrage erfahren.

Datenschutzhinweis: Für unsere Sonntagsfrage nutzen wir den externen Dienst Strawpoll. Strawpoll (Datenschutzerklärung) nutzt unter anderem Googles ReCaptcha, um Mehrfachstimmen auszuschließen. Wenn ihr eure Stimme bei den Sonntagsfragen aktiv abgebt, dann nutzt ihr damit den externen Dienst Strawpoll und übertragt Daten an Strawpoll.

