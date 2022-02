Pokémon-Legenden Arceus: Aktuelle Geheimcodes und kostenlose DLC in der Übersicht

Ersten Gerüchten zufolge ist bei Game Freak bereits ein DLC zu Pokémon-Legenden: Arceus in Arbeit. Der dürfte aller Voraussicht nach Geld kosten. Aber schon jetzt könnt ihr euch zahlreiche kostenlose DLC-Boni für euer Abenteuer in Hisui sichern. Welche und wie das klappt, erfahrt ihr nachfolgend.

Wir werden diesen Artikel stets aktuell halten. Wenn ein Bonus nicht mehr verfügbar ist, streichen wir ihn. Sollte es kommende Verteilaktionen oder neue Boni geben, werden wir den Artikel aktualisieren!

Hinweis: Die Pokémon-Spiele unterstützen nicht die Cloud-Save-Features der Nintendo Switch. Wenn ihr Arceus auf dem neuen OLED-Modell spielt, müsst ihr eure Speicherdaten importieren. Wie das funktioniert, erfahrt ihr in einer Anleitung bei Nintendo.

Hisui-Fukano bei GameStop

Die erste echte Verteilaktion für Pokémon-Legenden: Arceus. Ein Geheimcode bringt TrainerInnen 20 Federbälle sowie ein Hisui-Fukano. In Europa beginnt die Verteilaktion am 4. März 2022 und sie läuft bis zum 4. April 2022.

Nach derzeitigem Stand wird die Verteilung in Deutschland offline bei GameStop – also an der Kasse – stattfinden. Es gibt aber weitere Aktionen in Europa, die eventuell auch online stattfinden. Wir aktualisieren den Artikel, wenn wir die Links dazu haben.

Pokébälle zum Pokémon-Day 2022

Zum Pokémon-Day 2022 am 27. Februar 2022 veröffentlichte The Pokémon Company den Geheimcode „ARCEUSADVENTURE“. Mit diesem Code könnt ihr euch über die Geheimgeschenk-Funktion 30 Hyperbälle, 30 Tonnenbälle sowie 30 Düsenbälle abholen. Dieser Code ist bis zum 31. März 2022 um 14:59 Uhr UTC verfügbar.

Buntes Kleidungsset Knakrack

Das Kleidungsset Knakrack war ein Vorbestellerbonus bei teilnehmenden Händlern für die physische Verkaufsversion von Pokémon-Legenden: Arceus. Die Codes verschicken die Händler im Anschluss an den Versand des Spiels.

Wenn euer Händler den Bonus angeboten hat, habt ihr den Code also sicher schon im E-Mail-Postfach. Dieser Code ist nur bis zum 16. Mai 2022 gültig! Ihr könnt den Code per Funktion Geheimgeschenk einlösen. Diese ist nach etwa zwei Spielstunden zugänglich.

Kleidungsset (Hisui-Fukano) und die Fluchfuchs-Maske

Das Kleidungsset (Hisui-Fukano) und die Fluchfuchs-Maske erhalten alle Frühkäufer von Pokémon-Legenden: Arceus. Dafür müsst ihr das Spiel vor dem 9. Mai 2022 kaufen und möglichst schnell die Option „Geheimgeschenk“ freispielen.

Nutzt die Funktion zum ersten Mal und ihr werdet ein Extravagantes Oberteil und eine Extravagante Hose erhalten. In eurer Unterkunft vor dem Spiegel werden sie als das Fukano-Kleidungsset konkretisiert.

Auch die Fluchfuchs-Maske erhaltet ihr auf diesem Weg.

Kleidungsset (Team Galaktik) und Darkrai

Das Kleidungsset (Team Galaktik) könnt ihr erhalten, wenn ihr Spieldaten von Pokémon Strahlender Diamant oder Leuchtende Perle auf eurer Konsole habt. Das Kleidungsset erhaltet ihr aber nicht über die Option „Geheimgeschenk“, sondern im Spiel von der Schneiderin.

Die Schneiderin findet ihr in Jubeldorf gleich in der Nähe des Eingangs. Die Schneiderei ist auch auf der Karte (Minus-Taste) eingezeichnet. Besucht Schneiderin Shanon und sie wird euch gleich berichten, dass eine besondere Lieferung eingetroffen ist.

Ihr erhaltet ein Modernes Oberteil, Moderne Schuhe und eine Moderne Hose. Dabei handelt es sich um das Outfit von Team Galaktik. Ihr könnt es euch am Spiegel in eurer Unterkunft gleich anziehen!

Darüber hinaus habt ihr die Möglichkeit, Darkrai in Pokémon-Legenden: Arceus zu treffen und zu fangen. Ihr habt dazu die Chance im Rahmen einer Forschungsmission, die ihr allerdings erst im Post-Game beginnen könnt. Also müsst ihr Arceus zunächst mal durchspielen.

Kleidungsset (Shaymin) und Shaymin

Einen Bonus könnt ihr euch auch abholen, wenn ihr Spieldaten von Pokémon Schwert oder Pokémon Schild auf eurer Konsole habt. Auch hier bekommt ihr das Kleidungsset (Shaymin) von der Schneiderin in Jubeldorf.

Besucht sie und bekommt von ihr die besondere Lieferung Extravagantes Oberteil (Shaymin) und Extravagante Hose (Shaymin). Ihr könnt es euch am Spiegel in eurer Unterkunft gleich anziehen!

Darüber hinaus habt ihr die Möglichkeit, Shaymin (Landform) in Pokémon-Legenden: Arceus zu fangen. Diese Möglichkeit wird euch im Rahmen einer Forschungsmission eröffnet. Auch diese Mission gibt es aber erst nach Abschluss des Spiels.

Maske (Pikachu) und Maske (Evoli)

Wenn ihr auch noch Spieldaten von Pokémon Let’s Go (Evoli oder Pikachu) auf eurer Konsole habt, dann könnt ihr von der Schneiderin in Jubeldorf zwei schicke Masken im Stil von Pikachu und Evoli erhalten! Ihr bekommt beide Masken, egal welchen Spielstand ihr habt.

30 Schwerbälle

Die 30 Schwerbälle bekommt ihr nur beim Kauf der digitalen Version von Pokémon-Legenden: Arceus bis zum 9. Mai 2022 im Nintendo eShop. Das ist aber nicht so schlimm: Schwerbälle könnt ihr relativ schnell im Spiel auch selbst herstellen. Den Code müsst ihr bis zum 16. Mai 2022 per Geheimgeschenk-Funktion einlösen.

Bildmaterial: Pokémon-Legenden: Arceus, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak