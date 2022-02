Nintendo und die Zukunft auf dem Mobile-Markt: Marken sollen keinen Schaden nehmen

Als Nintendo vor einigen Jahren die ersten Mobile-Pläne offiziell machte, brachte das Angst und Schrecken über die Fangemeinde. Das neue Super Mario nur noch auf Mobilgeräten, es konnte nur noch eine Frage der Zeit sein.

Nach Super Mario Run, Animal Crossing: Pocket Camp, Fire Emblem Heroes, Mario Kart Tour und Co. ist aber Ruhe eingekehrt. Pikmin Bloom schoss man gemeinsam mit Niantic noch nach, aber das war eher ein laues Windchen.

Den Investoren mag das nicht so recht passen, der Mobile-Markt ist riesig und lukrativ. Ein Fragesteller widmete sich deshalb beim Investoren-Meeting anlässlich der Vorstellung der aktuellen Geschäftszahlen genau diesem Thema.

Ressourcen für den Mobile-Markt frei machen sei angesichts des Fokus auf das Geschäft mit dedizierten Videospielplattformen schwierig, aber eine Idee sei doch das Auslagern an andere Entwickler, die Spiele unter der Aufsicht von Nintendo entwickeln könnten, so der Fragesteller.

Präsident Shuntaro Furukawa erteilte dem eine Absage. Zunächst erklärte er, dass man mit Mobile-Games viele Verbraucher erreichen könne, die noch kein Nintendo-Gerät hätten. „Wir sind daher der Meinung, dass unser mobiles Geschäft Berührungspunkte mit neuen Zielgruppen generieren kann“, so Furukawa.

Jedoch: „Nintendo ist in Spielen verwurzelt und ein Hauptmerkmal davon ist, dass Verbraucher starke Gefühle und eine starke Bindung für und an die Marken haben, während sie Spiele spielen“, so Furukawa. Der Wert einer Marke liege nicht nur im äußerlichen Design, sondern auch in der Spielerfahrung.

„Es ist unsere grundlegende Richtlinie, dass jede Erweiterung die einzigartigen Charakteristiken einer Marke respektieren muss, um die Bindung an unsere Kunden nicht zu schädigen.“ Oder anders: Das kriegt man nur mit der Nintendo-DNA hin. Wenn, dann machen wir das schon selber. Das dürfte es wohl sein, was Furukawa meint. „Vielen Dank für ihr Verständnis für diesen Ansatz der Erweiterung unserer Marken.“

Schon 2020 gab es Berichte, wonach Nintendo seinen Vorstoß auf dem Mobile-Markt zurückfahren würde. Die letzte Zeit hat gezeigt, dass dem wohl auch so ist. „Neue Smartphone-Spiele werden folgen, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass es sich nur um Alibi-Veröffentlichungen handelt, um die Aktionäre zu beschwichtigen“, sagte Unternehmensberater Serkan Toto damals dazu.

via Nintendo, Bildmaterial: Super Mario Run, Nintendo