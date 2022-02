Nintendo und das Metaverse: Animal Crossing, der „Nintendo-Weg“ und der Spaß

Nach der Vorstellung der aktuellen Geschäftszahlen von Nintendo gab es wie üblich auch die Fragerunde mit Investoren. Dabei ging es sozusagen gezwungenermaßen auch um das Metaverse und NFT. Nintendo wurde gefragt, wie man zum Metaverse und NFT stehen würde.

Es gab bereits eine etwas wackelige Übersetzung eines anwesenden Analysten, weshalb wir heute zur Konkretisierung noch einmal einen Blick auf das offizielle Skript werfen wollen. Nintendo hat dieses inzwischen veröffentlicht.

Der Fragesteller ging konkret auf das Metaverse und auf NFTs ein. Er glaubt sogar, dass Animal Crossing: New Horizons ein erster Vorstoß in Richtung Metaverse sein kann. Nun, wenn das Metaverse wie Animal Crossing: New Horizons ist, dann haben vielleicht doch nicht so viele Fans etwas dagegen.

Obwohl sich die Frage um das Metaverse und NFT drehte, ging Präsident Furukawa jedoch nur auf das Metaverse ein. Auch das Interesse daran kann relativiert werden. Furukawa bringt an, dass einige Medien beim Konzept vom Metaverse auf Animal Crossing: New Horizons verwiesen hätten. „In diesem Sinne ist das Metaverse für uns interessant“, sagt Furukawa.

Anschließend sagt er – das hatte bereits die Runde gemacht – dass man nicht wüsste, welche Überraschungen und welches Vergnügen man über das Metaverse zu den Kunden transportieren könne. Das sei für die Firma aber das Hauptaugenmerk.

Wenn man hier einen „Nintendo-Weg“ finden würde, dann würde man etwas in Erwägung ziehen. Danach sieht es derzeit aber nicht aus. „Wir glauben nicht, dass dies in der aktuellen Situation der Fall ist.“ Die Sache wird also (noch) nicht so heiß gegessen, wie sie gekocht wurde.

Das Skript im Original:

