NieR: Automata feiert den fünften Geburstag mit Stream und Ankündigungen

Square Enix wird zur Feier des 5. Geburtstags von NieR: Automata am 23. Februar um 10 Uhr deutscher Zeit einen speziellen Livestream abhalten. Ihr könnt diesen bei Niconico Live verfolgen.

Yoko Taro, ebenso wie Yosuke Saito und Keiichi Okabe sowie Takahisa Taura sollen beim Livestream mit dabei sein. Eine sehr prominente Besetzung also. In einem lockeren Gespräch will man die letzten fünf Jahre Revue passieren lassen. Square Enix hat aber auch angedeutet, dass es Ankündigungen neuer Informationen geben könnte.

Zu viel sollte man jedoch nicht erwarten. Das Event wird nur über die japanische Plattform Niconico gestreamt und westliche PR dazu gibt es nicht. Eine große Ankündigung zur NieR-Serie wäre also eher unüblich. Wahrscheinlicher sind Ankündigungen, die sich um Merchandise oder ähnliches drehen.

Vor ziemlich genau einem Jahr, als NieR: Automata seinen vierten Geburtstag feierte, kommunizierte Square Enix die Marke von weltweit 5,5 Millionen verkauften Exemplaren. Mit Automata ist NieR vom Geheimtipp zum Millionseller mit Mainstream-Appeal gereift.

