Pokémon Schwert & Schild: Jetzt habt ihr die Chance auf ein Schillerndes Hokumil

Derzeit könnt ihr euch in Pokémon Schwert und Schild ein Schillerndes Hokumil sichern. Dazu braucht ihr aber etwas Glück und Ausdauer. Seit dem 11. Februar laufen neue Spezial-Raids, in denen man häufiger auf Hokumil trifft. Die Chance auf ein Schillerndes Hokumil in einem 5-Sterne-Raid beziffert Bisafans auf 2 Prozent.

Auch, wenn ihr kein Shiny trefft, lohnt es sich aber. Ein hier gefangenes Hokumil ist nach der Entwicklung zu Pokusan nämlich zu einer Gigadynamaximierung fähig. Außerdem gibt es bei den Raids zur Belohnung bei Siegen die verschiedenen Zucker-Items, mit denen man Pokusans Form anpassen kann. Auch die selteneren Items Zucker-Schleife und Zucker-Stern sind hier dabei.

Die Spezial-Raids laufen noch bis zum 21. Februar um 00:59 Euro. Um die neuen Raids finden zu können, müsst ihr im Spiel erst über die Funktion Geheimgeschenk die Neuigkeiten zur Naturzone empfangen.

Apropos: Vergesst nicht, euch bis zum 18. Februar für die neuen internationalen Turniere anzumelden. Wenn ihr teilnehmt, könnt ihr nämlich Schillernde Exemplare von Arktos, Zapdos und Lavados in ihrer Galar-Form erhalten.

Umstritten und dennoch beliebt

Pokémon Schwert und Schild haben sich weltweit über 22,6 Millionen Mal verkauft. Bei Pokémon-Fans ist die neuste Generation dennoch umstritten. Die Fan-Gemeinde wird älter und der Spagat zwischen Jung und Alt ist für die Entwickler ein schwieriger.

Viele Fans äußern ihre Kritik dementsprechend. Inzwischen habe man sich auch schon ein „dickes Fell“ zugelegt. Kürzlich reflektierten die Macher die Entwicklung in einem interessanten Beitrag. Wie steht ihr zu Pokémon Schwert und Schild?

Bildmaterial: Pokémon Schwert und Schild, Nintendo, The Pokémon Company / Game Freak