NEO: The World Ends With You heute zum Bestpreis für PS4 und Nintendo Switch

Als Square Enix NEO: The World Ends With You ankündigte, trauten TWEWY-Fans ihren Augen kaum. Auf eine Fortsetzung wagten die wenigsten zu hoffen. Was vor NEO galt, gilt auch nach NEO.

Square Enix hatte im Rahmen der Geschäftszahlen bereits kommuniziert, dass NEO: The World Ends With You hinter den Verkaufserwartungen zurückgeblieben ist. Heute bietet sich für Fans eine gute Chance, das zu ändern.

NEO: The World Ends With You* für 24,99 Euro bei Amazon

NEO: The World Ends With You bekommt ihr heute bei Amazon zum Bestpreis von 24,99 Euro sowohl für PlayStation 4 als auch Nintendo Switch. Besonders für die preisstabilere Switch-Fassung ein guter Deal.

Konkrete Gedanken zu einer Fortsetzung haben die Macher übrigens. NEO: The World Ends with You ist für PlayStation 4 und Nintendo Switch erhältlich. Vor einigen Wochen erschien es auch im Epic Games Store. Und es ist sehr gut! Das bestätigt euch auch unser Test.

Bildmaterial: NEO: The World Ends With You, Square Enix, h.a.n.d.