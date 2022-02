Nach Gegenwind: Troy Baker setzt Partnerschaft mit VoiceverseNFT nicht fort

Troy Baker, einer der beliebtesten und bekanntesten Synchronsprecher der Branche, hatte sich keinen Gefallen getan. Mitte Januar gab er sein Engagement für VoiceverseNFT bekannt.

Die Firma beschreibt sich selbst als „die erste Firma der Welt für Stimmen-NFT“. Zwischenzeitlich hatte die Firma übrigens auch eingeräumt, Stimmen ohne Zustimmung ihrer Eigentümer verwendet zu haben.

Troy Baker, unter anderem Joel in The Last of Us, aber auch Yuri in Tales of Vesperia, Vincent in Catherine oder Ocelot in Metal Gear Solid V, äußerte sich begeistert über seine neue Partnerschaft bei Twitter. Martialisch schloss er ab: „Wir alle haben eine Geschichte zu erzählen. Du kannst es hassen. Oder ihr könnt erschaffen. Was darf’s sein?“

Nach heftigem Gegenwind sah er sich zu einem kurzen Statement veranlasst, ließ dabei aber offen, ob er die Partnerschaft fortsetzt. Nun sind offenbar alle Dinge geklärt. Baker äußerte sich bei Twitter.

„Danke für euer Feedback und eure Geduld“, so Baker. „Nach reiflicher Überlegung habe ich mich entschieden, die Partnerschaft mit VoiceverseNFT nicht fortzusetzen. Die Absichten außen vor, ich habe euch gehört und entschuldige mich dafür, dass einige des ‚Hasses‘ beschuldigt habe, obwohl man nur nicht zugestimmt hat.“

Bildmaterial: Tales of Vesperia: Definitive Edition, Bandai Namco