PlayStation Now im Februar mit Vice City, Through the Darkest of Times und diesen Games

Die Final-Fantasy-Monate bei PlayStation Now sind vorüber, aber auch im Februar gibt es natürlich wieder eine Auswahl an neuen Games im Streaming-Abo. Wie lange es das Abo in der jetzigen Form hingegen noch gibt, das bleibt abzuwarten. Project Spartacus steht Medienberichten zufolge in den Startlöchern.

Ab dem 1. Februar, also ab heute, könnt ihr bei PlayStation Now folgende neue Spiele spielen:

Grand Theft Auto: Vice City – The Definitive Edition

Death Squared

Little Big Workshop

Through the Darkest of Times

Auch herunterladbar und auf Windows-PCs spielbar

PlayStation Now könnt ihr euch für 9,99 Euro pro Monat sichern. Ein Hybrid-Abo gemeinsam mit PlayStation Plus, wie es der Xbox Game Pass Ultimate vergleichbar bietet, gibt es bei PlayStation noch nicht. PlayStation Now, das im Jahres-Abo 59,99 Euro kostet, bietet Zugriff auf über 650 Spiele, die ihr ohne zusätzliche Kosten streamen könnt.

Mit dabei sind Spiele für PS4, PS3 und PS2. Inzwischen besteht auch die Möglichkeit, diese auch herunterzuladen und offline zu spielen. Außerdem ist PS Now auch für Windows-PCs erhältlich.

Bildmaterial: Through the Darkest of Times, Paintbucket Games, HandyGames