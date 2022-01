Troy Baker bekommt heftigen Gegenwind für Partnerschaft mit VoiceverseNFT

Troy Baker, einer der beliebtesten und bekanntesten Synchronsprecher der Branche, hat sich keinen Gefallen getan. Ende letzter Woche gab er sein Engagement für VoiceverseNFT bekannt. Die Firma beschreibt sich selbst als „die erste Firma der Welt für Stimmen-NFT“. Und ja, es klingt mal wieder absurd.

Troy Baker, unter anderem Joel in The Last of Us, aber auch Yuri in Tales of Vesperia, Vincent in Catherine oder Ocelot in Metal Gear Solid V, äußerte sich begeistert über seine neue Partnerschaft bei Twitter. Martialisch schloss er ab: „Wir alle haben eine Geschichte zu erzählen. Du kannst es hassen. Oder ihr könnt erschaffen. Was darf’s sein? “

Sein Publikum wählte seine Seite schnell, wie ihr euch denken könnt. Die Antworten auf seinen Tweet sind eindeutig. Was genau VoiceverseNFT überhaupt machen will, dürfte sich den wenigsten erschließen. „Neue Werkzeuge für neue Creators, die neues Dinge erschaffen wollen“, nennt es Baker. Es gebe „jedem die Möglichkeit, die von ihm erstellten IPs zu besitzen und in sie zu investieren.“

„Mehr als nur ein JPEG besitzen“, nennt es VoiceverseNFT in einem Twitter-Thread selbst, der euch ein paar mehr Einblicke geben soll. Die wenigsten Fans brauchen diese Einblicke, für sie ist klar: Das sollte Troy Baker nicht machen.

Troy Baker sah sich dementsprechend ziemlich schnell veranlasst, einen weiteren Tweet abzusetzen. Der Teil mit dem Hassen oder Erschaffen sei vielleicht „ein bisschen antagonistisch gewesen“. Aber er wolle immer Teil der Unterhaltungen sein, auch wenn diese vielleicht laut würden.

Er bedanke sich für die Gedanken, die ihn zum Nachdenken anregen würden. Er sei einfach nur ein „Storyteller, der seine Geschichte erzählen will“ – „manchmal klappt es, manchmal nicht“.

Ob er sein Engagement fortsetzt oder nicht, ließ er offen.

via Eurogamer, Bildmaterial: Tales of Vesperia: Definitive Edition, Bandai Namco