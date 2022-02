Nintendo bietet kostenlose Valentinstagskarten zu Kirby mit knackigen Sprüchen

Der neue Trailer zu Kirby und das vergessene Land von der Nintendo Direct war in den sozialen Medien der Renner. Am Montag ist Valentinstag. Muss man nicht feiern, kann man aber. Und weil derzeit Kirby eben der Renner ist, gibt es von Nintendo in diesem Jahr Kirby-Valentinstagskarten.

Fünf Motive stellt man euch hier zum Download in PDF-Form bereit. Durchaus knackige Sprüche: „Darf ich dich anbaggern“, fragt Kirby auf einer Karte mit Bohrer auf dem Kopf.

Kirby und das vergessene Land erscheint am 25. März 2022 für Nintendo Switch. Im Vollstopf-Modus könnt ihr euch in alles Mögliche verwandeln, auch wenn die eingesaugten Objekte eigentlich zu groß erscheinen

Bildmaterial: Kirby und das vergessene Land, Nintendo, HAL Laboratory