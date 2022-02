Final Fantasy VII: The First Soldier bietet schräge Kostüme und Items zum Valentinstag

Auf Polygon-Cloud folgen schräge Kostüme zum Valentinstag in Final Fantasy VII: The First Soldier. Das Valentinstag-Event ist jetzt im vollen Gange und ihr könnt zeitlich begrenzt verschiedene Gegenstände, Emotes und Kostüme erhalten, die fast alle in pinker Pracht erstrahlen.

Einige der Outfits hatte Square Enix schon im Livestream zum Spiel vor einigen Tagen in Aktion präsentiert. In der Aufzeichnung des Livestreams seht ihr die Spielszenen ab Minute 29:52. Ein bis unter die Zähne bewaffneter, pinker Moogle sieht schon etwas seltsam aus.

Final Fantasy VII: The First Soldier ist ein Battle Royale im FF7-Universum für Mobilgeräte. Kürzlich stellte Square Enix die Inhalte von Season 2 vor. Dann gibt es unter anderem einen neuen Job, und neue Materia.

The First Soldier spielt 30 Jahre vor der Hauptgeschichte

Shinra hat gerade das Soldier-Programm begonnen und die SpielerInnen trainieren nun in Schlachten, mit dem Ziel, dieses erfolgreich zu beenden. Hier knüpft dann das Gameplay von The First Soldier an. Natürlich müsst ihr aber nicht auf bekannte Gesichter verzichten. Ihr könnt euch Final Fantasy VII: The First Soldier jetzt im App Store und bei Google Play herunterladen.

Mitschnitt des Livestreams (startet bei 29:52)

Bildmaterial: Final Fantasy VII: The First Soldier, Square Enix, Ateam