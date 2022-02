Die Entwicklung von Ghostwire: Tokyo begann als The Evil Within 3

GameSpot hatte die Möglichkeit, Ghostwire: Tokyo anzuspielen. Das ist nicht weiter außergewöhnlich, doch das Preview bot auch einen interessanten Punkt. Nämlich, dass Ghostwire aus The Evil Within 3 hervorgegangen ist.

So berichtet GameSpot, dass man von den Entwicklern erfahren habe, dass Ghostwire: Tokyo als The Evil Within 3 geplant war. Doch es hatte sich im Verlauf so weit verändert, dass man daraus eine neue IP machte. Was das nun für The Evil Within 3 bedeutet, ist natürlich die eigentliche Frage.

Einige charakteristische Elemente aus The Evil Within würde man auch in Ghostwire: Tokyo wiederfinden, so GameSpot. In dieser Woche präsentierten Entwickler Tango Gameworks und Bethesda neues Gameplay und neben dem Veröffentlichungstermin auch eine Deluxe Edition.

Ghostwire: Tokyo erscheint am 25. März 2022 für PlayStation 5 und PCs.

Das aktuelle Gameplay

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Ghostwire: Tokyo, Bethesda, Tango Gameworks