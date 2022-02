Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles für Switch zeigt sich in Aktion

Publisher Aniplex und Entwickler CyberConnect2 haben einen ersten Teaser-Trailer und einen TV-Spot zur kommenden Switch-Umsetzung von Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles veröffentlicht. Die neue Switch-Version war erst vor wenigen Tagen angekündigt worden und soll bereits m 9. Juni 2022 in Japan erscheinen.

Zu einer Veröffentlichung im Westen ist noch nichts bekannt. In Japan wird es auch eine Handelsversion gebe. Die Switch-Version soll „alle Updates“ enthalten, welche die anderen Versionen bereits bekamen.

Das Kampfspiel von Entwickler Cyberconnect2 enthielt im Grundspiel zunächst 18 Kämpfer. Kostenlos kamen bis Dezember Susamaru und Yahaba, Akaza und Rui, Enmu sowie das Duo Tamayo und Yushiro hinzu. Das Spiel hat sich bereits über eine Million Mal verkauft.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles ist für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series und Xbox One im Handel sowie digital auf Steam bereits erhältlich. Es gibt deutsche Untertitel, die Sprachausgabe steht auf Japanisch und Englisch zur Verfügung.

Bei Amazon könnt ihr das Spiel bestellen*. Unseren Test findet ihr hier.

Der erste Teaser-Trailer

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Der japanische TV-Spot

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

via Gematsu, Bildmaterial: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles, Sega, Aniplex / Cyberconnect2