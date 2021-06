Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles verfügt über weitere Spin-off-Charaktere

Aniplex und CyberConnect2 stellen uns das nächste Kämpfer-Trio aus Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles vor. Wiederum handelt es sich um alternative Formen, die man aus dem Spin-off Chuukou Ikkan!! Kimetsu Gakuen Monogatari kennt. Nach Tanjiro Kamado, Nezuko Kamado und Giyu Tomioka sind nun Zenitsu Agatsuma, Inosuke Hashibira und Shinobu Kocho an der Reihe.

Diese Versionen sehen nicht nur anders aus, sondern kämpfen sich auch unterschiedlich als die Standard-Kämpfer. Ein neuer Trailer stellt uns die drei Neulinge näher vor.

Chuukou Ikkan!! Kimetsu Gakuen Monogatari nimmt Demon Slayer die Ernsthaftigkeit und spielt sich in einem modernen Schul-Setting ab. Zenitsu Agatsuma ist hier auf der Suche nach einer Freundin und überwacht, dass die Kleiderordnung eingehalten wird. Eine Berühmtheit ist Inosuke Hashibira, da er lange Zeit alleine in den Bergen lebte. Shinobu Kocho übernimmt die Rolle der hübschen und begabten Schülerin.

Weitere spielbare Charaktere umfassen die Wassersäule Giyu Tomioka, den Protagonisten Tanjiro (Wasseratmung) und seine Schwester Nezuko, Wildschweinkopf Inosuke und Pikachu-Verschnitt Zenitsu, Sakonji Urokodaki sowie Sabito und Makomo. Zudem kündigte man außerdem die Insektensäule Shinobu Kocho sowie die Feuersäule Kyojuro Rengoku an. Auch Tanjiro Kamado in seiner Hinokami-Kagura-Form und Murata sind mit am Start.

Demon Slayer in der Kurzfassung

SpielerInnen tauchen ein in die Welt des Animes und schlüpfen in die Rolle von Tanjiro Kamado. Dieser trägt ein schweres Schicksal, denn seine Familie wurde abgeschlachtet und seine kleine Schwester wurde in einen Dämon verwandelt. Tanjiro greift zum Schwert und ist fortan ein Dämonenjäger.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles soll 2021 für PCs und alle gängigen Konsolen mit Ausnahme von Nintendo Switch erscheinen. Sega übernimmt eine englische Umsetzung in Asien. Ähnlich wie die „Naruto Ninja Storm“-Reihe handelt es sich bei dem Spiel um einen 3D-Arena-Prügler. Bislang wurden außerdem ein Story-Modus und ein Tag-Battle-Modus angekündigt.

Die weiteren Kämpfer aus Kimetsu Gakuen

via Gematsu, Bildmaterial: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles, Sega, Aniplex / Cyberconnect2