Bravely Default: Brilliant Lights hat in nur einer Woche bereits drei Millionen Spieler

In der letzten Woche hat Square Enix in Japan den neusten Ableger der beliebten Bravely-Default-Reihe veröffentlicht. Bei Bravely Default: Brilliant Lights handelt es sich um ein Free-to-play-Spiel für Mobilgeräte.

Ergo kann man Download-Zahlen nur bedingt für den Erfolg heranziehen, aber da man nun bereits die Marke von drei Millionen Downloads geknackt hat, scheint es doch recht gut zu laufen. Zur Feier gibt es einige Ingame-Boni.

Mit dem Mobile-Spiel will man übrigens den 10. Geburtstag der Marke feiern. Im App Store und via Google Play werden alle Interessierten fündig. Eine Ankündigung einer englischen Version gibt es nach wie vor nicht. In Zukunft soll es auch wieder Konsolen-Ableger zu Bravely Default geben.

Charaktere treffen aufeinander

Spielerisch handelt es sich bei Bravely Default: Brilliant Lights um ein Einzelspieler-RPG ohne Charakter-Gacha, es gibt aber auch Mehrspieler-Elemente. Die Geschichte beginnt 5000 Jahre nach dem Tod des großen Alchemisten, das Licht des Kristalls scheint jedoch noch nicht über die Länder. In der Stadt Brass sieht Claire, eine Alchemistin in Ausbildung, eines Nachts einen leuchtenden Ball bei antiken Ruinen. Ihr fällt die Aufgabe zu, dieses Ereignis zu untersuchen.

Wie üblich treffen sich die Charaktere der Reihe zum Jubiläum, aber es gibt auch Neulinge. Auch das Gameplay rund um die Befehle Brave und Default kehrt natürlich zurück. Die Geschichte schreibt Keiichi Ajiro, welcher bereits an Bravely Default und Second gearbeitet hat. Zudem gibt es auch die gewohnten Klänge von Revo.

Das Opening von Bravely Default: Brilliant Lights

