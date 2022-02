Geschäftsbericht: Square Enix erwartet trotz bisheriger Umsatzrückgänge ein Rekordjahr

Auch Square Enix hat die aktuellen Finanzergebnisse (PDF) für das dritte Quartal des laufenden Geschäftsjahres vorgestellt. Trotz rückläufiger Umsatzzahlen im HD-Segment erwartet man ein Rekordergebnis am Jahresende.

In der HD-Sparte ist der Nettoumsatz trotz Neuveröffentlichungen wie Outriders, NieR Replicant Remaster und Marvel’s Guardians of the Galaxy gesunken. Das habe vor allem daran gelegen, dass es im Vorjahr ungleich populärere Veröffentlichungen wie Final Fantasy VII Remake und Marvel’s Avengers gegeben hat, so Square Enix.

Im Untersegment der MMO-Sparte stiegen die Umsätze jedoch, was natürlich der Veröffentlichung von Final Fantasy XIV: Endwalker und damit wieder steigenden Abonnentenzahlen zuzuschreiben ist. Auch das Betriebsergebnis in diesem Segment war positiv.

Trotz der Umsatzrückgänge im wichtigen HD-Segment hat Square Enix seine Prognose für die operativen Erträge im Gesamtjahr (endet am 31. März 2022) von 40 auf 50 Milliarden Yen (ca. 304 bis 380 Millionen Euro) angehoben. Es wäre ein Rekordgewinn.

Das schreibt man vor allem Final Fantasy XIV zu, aber auch Merchandise-Verkäufen, die über den Erwartungen liegen. Die Prognose vom Gesamtumsatz über 340 Milliarden Yen (ca. 2,6 Milliarden Euro) bleibt unverändert. Für das Restjahr hat man aber auch noch einige hochkarätige Veröffentlichung in der Hinterhand, darunter Babylon’s Fall, Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin und Triangle Strategy.

