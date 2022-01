Square Enix gibt Ausblick auf 2022 und Final Fantasy XVI spielt dabei keine Rolle

Square Enix hat in einem Blogbeitrag einen Ausblick auf das Jahr 2022 gegeben. „Wir sagen euch, worauf ihr euch 2022 freuen könnt“, heißt es da. Viele von euch dürften sich auf Final Fantasy XVI freuen, aber das wohl am sehnlichsten erwartete Game spielt in dieser Aufzählung keine Rolle.

Das sollte aber weder verwundern, noch verunsichern. Square Enix hat noch keinen Veröffentlichungstermin bekannt gegeben und während viele wegen Naoki Yoshidas Äußerungen durchaus auf eine Veröffentlichung 2022 hoffen, möchte sich Square Enix wohl kaum wegen so einem lapidaren Blogbeitrag darauf festnageln lassen.

Stattdessen präsentiert man Spiele wie Babylon’s Fall, Chocobo GP und Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, die allesamt einen Termin haben, der nur noch wenige Wochen in der Zukunft liegt. Auch Forspoken spielt hier natürlich eine Rolle.

Durchaus traut man sich aber, auch Spiele zu nennen, die noch keinen Termin haben. Outriders Worldslayer Expansion wird ebenso genannt wie Star Ocean: The Divine Force. Zu diesem neuen Spiel haben wir bislang sehr wenig erfahren, doch die Veröffentlichung ist für 2022 versprochen. Und anders als bei Final Fantasy XVI scheint man sich da auch sehr sicher: „Auf jeden Fall“ soll das neue Star Ocean in diesem Jahr erscheinen.

Naoki Yoshida äußerte sich zuletzt zuversichtlich

Erst zum Jahreswechsel hatte der Producer einen unüblich ausführlichen Einblick hinter die Kulissen gegeben und dabei eingestanden, dass die Entwicklung von Final Fantasy XVI etwa ein halbes Jahr zurückgeworfen wurde. In seiner Neujahrsbotschaft gab er sich aber zuversichtlich.

„Wir haben [trotz Corona] endlich einen Punkt erreicht, an dem wir die Entwicklung einen Gang hochschalten können, um auf die Veröffentlichung des Spiels hinzuarbeiten“, so Yoshida. Der Producer stellte neue Informationen zum Spiel für das Frühjahr in Aussicht.

Final Fantasy XVI erzählt die Geschichte der Rosfield-Brüder und von Jill Warrick. Clive und Joshua sind die erst- und zweitgeborenen Söhne des Erzherzogs von Rosaria. Jill hingegen gehört eigentlich nicht zur Familie Rosfield.

via Square Enix, Bildmaterial: Final Fantasy XVI, Square Enix