Prime Gaming im Januar: Holt euch Star Wars, Two Point Hospital, Fahrenheit und mehr gratis

Prime Gaming schaltet Monat für Monat einen Gang höher und auch im Januar 2022 dürfen Prime-Abonnenten sich auf einiges freuen. Nach Dragon Age: Inquisition und Need for Speed: Hot Pursuit geht aus der EA-Kooperation im Januar Star Wars Jedi: Fallen Order hervor.

Darüber hinaus gibt es gleich acht weitere Games. Neben Total War: Warhammer und Two Point Hospital ist das unter anderem die Remastered-Version von Fahrenheit. Das ganze Line-up im Januar:

Star Wars Jedi: Fallen Order

Total War: Warhammer

World War Z: Aftermath

Two Point Hospital

WRC 7 FIA World Rally Championship

Abandon Ship

In Other Waters

Paper Beast – Folded Edition

Fahrenheit: Indigo Prophecy Remastered

Neben den Games gibt es auch wieder allerhand Loot. Unter anderem für New World, Battlefield 2042, League of Legends, Apex Legends, Fall Guys, Roblox und Lords Mobile. Auch zu Final Fantasy Brave Exvius: War of the Visions gibt es wieder Loot.

Hier findet ihr eine Landing-Page*, die euch übersichtlich alles Weitere erklärt und alle Inhalte auflistet, die ihr euch schnappen könnt. Auf dieser Seite findet ihr die aktuell in Prime Gaming* verfügbaren Games. Falls ihr noch kein Amazon Prime habt, könnt ihr es 30 Tage lang kostenlos testen*.

Bildmaterial: Prime Gaming