Pocha Marche: Neue Verteilaktion zu Pokémon-Games zur Feier von Plinfa in Japan

In Japan lässt The Pokémon Company derzeit Plinfa hochleben. Es gibt zahlreiche Aktionen rund um das Starter-Pokémon aus Sinnoh und dazu passt natürlich auch ganz gut, dass es kürzlich die Sinnoh-Remakes gab und das kommende Pokémon-Legenden: Arceus in Hisui spielt. Hisui hieß die Sinnoh-Region vor vielen Jahren.

Ein neues Musikvideo zu Plinfa gehört ebenso zu den Feierlichkeiten wie zahlreiches neues Merchandise und natürlich auch wieder eine Verteilaktion. Vom 5. bis zum 24. Februar wird man sich in japanischen Pokémon Centern unter Angabe eines Schlagworts einen Plinfa-Code abholen können

Verteilaktion bisher nur für Japan angekündigt

Diesen wird man sowohl in Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle als auch Pokémon-Legenden: Arceus einlösen. Japanische Fans können sich auf diese Weise ein Plinfa ins Spiel holen, das je nach Spielversion verschiedene Fähigkeiten besitzt.

In den Sinnoh-Remakes beherrscht Plinfa die Angriffe Anziehung, Hydropumpe, Kraftschub und Pflücker. In Arceus wird Plinfa auf Blubber, Kulleraugen, Risikotackle und Ruheort setzen.

Das Event ist bisher nur für Japan angekündigt und es ist auch gut möglich, dass die Verteilung diesmal Japan-exklusiv bleibt. Zumal man vom Rest der Plinfa-Events bisher auch nur wenig im Westen gehört hat.

Wenn ihr auch hierzulande etwas vom Plinfa-Hype haben möchtet, dann schaut doch bei My Nintendo vorbei. Dort könnt ihr euch derzeit wieder einen Plinfa-Smartphone-Ring für eure Platin-Punkte holen.

Außerdem könnt ihr euch das besprochene Musikvideo ansehen – sorgt auch für gute Laune! Kürzlich gab es auch ein neues ASMR-Video mit Plinfa – das sorgt für müde Augen.

