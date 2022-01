Für etwa 775 Euro könnt ihr jetzt im ehemaligen Nintendo-Hauptquartier übernachten

Es ist nicht Nintendos erstes Gebäude, aber ein sehr frühes und das wohl bekannteste. Das Gebäude in Kagiyacho, Kyoto, mit der berühmten „Nintendo Playing Cards“-Steinplatte am Eingang. Aus einer Zeit, in der Nintendo tatsächlich noch in der Hauptsache für Spielkarten bekannt war.

Schon im Januar 2020 berichteten wir, dass dieses Gebäude nun zu einem Hotel umgebaut würde. Jetzt ist der Umbau fertiggestellt und das Hotel auf seinen Namen Marufukuro getauft. Der Name kommt nicht von ungefähr, sondern ist eine Anspielung auf Marufuku Co., Ltd – so hieß Nintendo, bevor es Nintendo hieß.

Ab sofort könnt ihr – theoretisch – ein Zimmer im neuen Hotel reservieren. Die Preise dafür beginnen ab 100.000 Yen pro Nacht für zwei Personen, das sind umgerechnet etwa 775 Euro. Saftig. Die Eröffnung erfolgt am 1. April 2022.

Marufukuro nutzt sowohl das alte Bürogebäude, als auch einen neu errichteten Anbau des renommierten japanischen Architekten Tadao Ando. 18 Zimmer bietet das Hotel (ursprünglich waren 20 geplant) – davon sind sieben Suiten. Jedes Zimmer ist individuell eingerichtet.

Unter der Führung von Hiroshi Yamauchi nahm Nintendo in diesem Gebäude in den 30er-Jahren die Anfänge das Unternehmen zu werden, welches es heute ist. Einige Bilder aus den neuen Innenräumen findet ihr bei Game Watch.

