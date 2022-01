PlayStation 5: Hier könnt ihr euch jetzt für den Verkauf bei PlayStation Direct anmelden

Ab sofort könnt ihr euch für den Verkauf der PlayStation 5 bei PlayStation Direct anmelden. Das war zuvor in den USA auch schon so gehandhabt worden. Hierzulande hatte Sony bislang aus dem großen Pool aller PlayStation-SpielerInnen gewählt und Einladungen für den Direktverkauf verschickt.

Nun können sich PlayStation-Fans dafür registrieren, der Pool dürfte also kleiner werden. Eine Registrierung garantiert natürlich keine Einladung, klärt Sony auf. Selbst eine Einladung garantiert keinen Kauf. Das Zeitfenster für den Verkauf sei klein.

PS5: So laufen Registrierung und Verkauf

Zur Registrierung für den Verkauf müsst ihr euch auf der Registrierungsseite bei PlayStation mit eurem PSN-Account anmelden. Das ist aktuell neben den USA nur (neu) in UK, Deutschland, Frankreich, Niederlande, Belgien und Luxemburg möglich. Die Schweiz und Österreich schauen also noch in die Röhre.

Wenn ihr ausgewählt werdet, erhaltet ihr vor dem nächsten Verkauf bei PlayStation Direct eine E-Mail mit den weiteren Details. Auch ganz wichtig: Ihr müsst in eurem Account die Option aktiviert haben, dass ihr von Sony überhaupt E-Mails erhalten möchtet. Und: Als Zahlungsmittel stehen nur Mastercard und Visa zur Verfügung, heißt es im FAQ.

So liefen bisherige Verkäufe bei PlayStation Direct

PlayStation Direct wurde im November erstmals eröffnet, Deutschland war in Europa das erste Vertriebsland. Sony selbst hat schon früh in diesem Jahr kommuniziert, dass die Lieferprobleme der Konsole wohl noch bis März 2022 anhalten. Vielleicht auch darüber hinaus – das kann derzeit niemand sagen.

Nach zwei „Invite-only“-Verkäufen aus dem großen Pool der PlayStation-Fans hatte Sony im Dezember erstmals ohne Ankündigung einen öffentlichen Verkauf ohne Einladung über PlayStation Direct gestartet. Der Verkauf lief kontrolliert und reibungslos ab, ohne technische Probleme. Das Zeitfenster war dennoch wie üblich eng.

Viele Vorteile für Sony durch Eigenvertrieb

Ein solcher hauseigener Store hat natürlich allerhand Vorteile. Er spart Kosten, außerdem hat man im Direktvertrieb die unmittelbare Kontrolle über Preisgestaltung und Präsentation. Auch in der Corona-Pandemie hat das D2C-Geschäft natürlich Vorteile, denn wann der stationäre Handel wieder schließt und öffnet, ist dann weniger von Belang.

