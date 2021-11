PlayStation Direct: Sony beginnt mit Eigenvertrieb von PS5 und Zubehör in Deutschland

Schon im März sickerte durch, dass Sony einen Eigenvertrieb für die PlayStation 5 in Europa aufbaut. In Amerika verkauft Sony die Konsole bereits im hauseigenen Online-Shop. Auch hierzulande gab es zwar schon einen Sony-Online-Store, aber dort gibt es nur Merchandise.

Mit Tag heute ist PlayStation Direct in Deutschland am Start, es ist das erste europäische Land. Es sollen Großbritannien, Frankreich, Belgien, die Niederlande und Luxemburg in Kürze folgen.

Dass der Start des Eigenvertriebs die Situation rund um die PS5 zunächst nicht verbessern wird, steht schon seit Monaten fest. Insofern sollte es nicht wundern, dass natürlich genau ein Produkt zum Start von PlayStation Direct in Deutschland fehlt. Nämlich die PlayStation 5.

Warum sich die Anmeldung trotzdem lohnt

Sony selbst hat schon früh in diesem Jahr kommuniziert, dass die Lieferprobleme der Konsole wohl noch bis März 2022 anhalten. Vielleicht auch darüber hinaus – das kann derzeit niemand sagen. Falls ihr bei PlayStation Direct einkaufen möchtet, braucht ihr einen PSN-Account. Mit PS-Plus-Abo zahlt ihr keine Versandkosten.

Tja, alles geschenkt, werdet ihr sagen. Aber halt: Eine Registrierung bei PlayStation Direct lohnt sich trotzdem. Wie GamesWirtschaft berichtet, ist die erste Verkaufsrunde der PS5 im Sony-Store nämlich „invite-only“. Sony wird Einladungen an registrierte NutzerInnen verschicken. Wann, ist unklar.

Viele Vorteile für Sony durch Eigenvertrieb

Ein solcher hauseigener Store hat natürlich allerhand Vorteile. Er spart Kosten, außerdem hat man im Direktvertrieb die unmittelbare Kontrolle über Preisgestaltung und Präsentation. Auch in der Corona-Pandemie hat das D2C-Geschäft natürlich Vorteile, denn wann der stationäre Handel wieder schließt und öffnet, ist dann weniger von Belang.

Bildmaterial: Sony PlayStation