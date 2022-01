Nintendo Switch ist in China die am schnellsten verkaufte Konsole, nun folgt das OLED-Modell

China ist bekanntlich ein PC-Markt und das hat sehr vielfältige Gründe. Einer davon ist natürlich, dass Konsolen wegen der Regulierungen viele Jahre schlicht keine Chance hatten.

Die Nintendo Switch ist seit Dezember 2019 auch in China erhältlich, ein gewisser Tech-Riese namens Tencent hatte die Konsole gemeinsam mit Nintendo in China veröffentlicht. Der digitale Store der Switch ist in China region-locked.

Trotz des schier riesigen Marktes hat sich die Konsole in China bis zum Januar 2021 aber lediglich eine Million Mal verkauft. Diese Zahlen, etwa ein Jahr alt, sind die letzten, die vorliegen. Im Vergleich zu Märkten wie Japan, hier steht die Switch bei über 22 Millionen verkauften Einheiten, also recht überschaubar.

Am 11. Januar 2022 wird Nintendo nun auch das OLED-Modell in China veröffentlichen, wie Niko-Partners-Analyst Daniel Ahmad berichtet. Die mehrfachen Genehmigungen dazu sind jetzt erteilt, Ahmad nennt die nur drei Monate zwischen internationaler Veröffentlichung und Veröffentlichung in China ziemlich schnell.

Trotz allem ist die Nintendo Switch laut Ahmad immer noch die „am schnellsten verkaufte Konsole“, sowohl „nach offiziellen Zahlen als auch nach Dunkelziffer“, denn natürlich gibt es auch einige Importe. Die Xbox Series ist seit Juni 2021 in China erhältlich. Bereits im Mai 2021 ist die PlayStation 5 in China erschienen.

Bildmaterial: Nintendo