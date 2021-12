Japanische Verkaufscharts: Lodoss War bester Neueinsteiger, Switch massenhaft verkauft

Auch in der Woche vom 13. bis zum 19. Dezember 2021 gibt es die japanischen Verkaufscharts. Die Sinnoh-Remakes bleiben an der Spitze, dahinter landen naturgemäß eine Woche vor Weihnachten die familien- und kinderfreundlichen Nintendo-Spiele.

Bester Neueinsteiger ist die Switch-Version von Record of Lodoss War: Deadlit in Wonder Labyrinth auf Rang 12. Diese Konsolenfassung erscheint im Januar 2022 auch bei uns.

Die Nintendo Switch wurde über 176.000 Mal verkauft, der Großteil (etwa 93.000) davon entfiel auf das neue OLED-Modell. Das alte Standard-Modell kauften etwa 46.000 Menschen. Der Anteil der Switch Lite lag bei etwa 37.000 Einheiten.

[NSW] Pokémon Sinnoh-Remakes (TPC, 11/19/21) – 116.657 (2.162.697) [NSW] Mario Party Superstars (Nintendo, 10/29/21) – 60.555 (519.556) [NSW] Big Brain Academy: Brain vs. Brain (Nintendo, 12/03/21) – 33.796 (103.816) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 29.638 (2.365.783) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 28.075 (4.219.343) [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 27.260 (7.038.121) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 26.432 (4.579.273) [NSW] Momotaro Dentetsu (Konami, 11/19/20) – 15.913 (2.464.196) [NSW] Pokémon Schwert & Schild (TPC, 11/15/19) – 14.234 (4.242.081) [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 13,903 (2.970.388) [NSW] Super Mario 3D World + BF (Nintendo, 02/12/21) – 10.472 (951.634) [NSW] Lodoss War: Deadlit in Wonder Labyrinth (PLAYISM, 12/16/21) – 10.374 (New) [NSW] PUI PUI Molcar Let’s! Molcar Party! (Bandai Namco, 12/16/21) – 10.184 (New) [NSW] 51 Worldwide Classics (Nintendo, 06/05/20) – 9.314 (853.602) [NSW] Minecraft Dungeons Ultimate Edition (Microsoft, 10/26/21) – 7.620 (25.906) [NSW] Super Mario Maker 2 (Nintendo, 06/28/19) – 7.341 (1.162.581) [NSW] Splatoon 2 + Octo Expansion (Nintendo, 10/08/21) – 7.255 (31.646) [NSW] Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun (Bandai Namco, 07/19/18) – 6.982 (659.311) [NSW] Disney Magical World 2 (Bandai Namco, 12/02/21) – 6.538 (26.823) [NSW] Ace Angler (Bandai Namco, 07/25/19) – 6.454 (646,541)

Die Hardware-Charts:

Switch OLED Model – 93.406 (675.654) Switch – 46.372 (17.681.055) Switch Lite – 37.054 (4.364.738) PlayStation 5 – 7.790 (1.005.415) Xbox Series X – 2.282 (73.190) PlayStation 5 Digital Edition – 874 (191.533) Xbox Series S – 607 (53.832) New 2DS XL (inkl. 2DS) – 302 (1.178.946) PlayStation 4 – 61 (7.819.177)

via Gematsu, Bildmaterial: Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth, Playism, Team Ladybug, Why So Serious?