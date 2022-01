Medienbericht: Remake zu The Last of Us ist in Arbeit und soll bald erscheinen

Ein Remake zu The Last of Us befindet sich in Entwicklung und soll schon in der zweiten Jahreshälfte 2022 erscheinen. Das behauptet jedenfalls Tom Henderson, freier Autor unter anderem bei IGN, unter Bezug auf mehrere Personen.

Die Website VGC griff diese Aussage auf und berichtet ebenfalls davon, dabei bezieht man sich auch auf eigene Quellen. Als weiteres Anzeichen soll ein Bloomberg-Bericht vom April herhalten, der besagte, ein PS3-Spiel sei für PS5 in Arbeit.

Das Projekt soll inzwischen bei Naughty Dog von Neil Druckmann persönlich betreut werden, der erst am Wochenende bei der CES 2022 sagte, dass „mehrere Projekte“ in Arbeit seien und er es kaum erwarten kann, sie zu teilen.

Darüber hinaus soll auch der Multiplayermodus zu The Last of Us: Part II noch realisiert werden, ebenso wie ein Director’s Cut zum Sequel. Auch das twitterte Tom Henderson.

Wer lieber ein neues Spiel sehen würde, muss wohl noch warten. Im April 2021 sagte Neil Druckmann, Pläne für The Last of Us: Part 3 seien zwar in der Schublade, aber damals sei ein solches Spiel noch nicht in Arbeit gewesen.

The Last of Us erschien ursprünglich 2013 für PS3, bevor es schon etwa ein Jahr später als Remastered-Version für PlayStation 4 veröffentlicht wurde.

Bildmaterial: The Last of Us Remastered, Naughty Doy, Sony