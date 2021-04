The Last of Us 3: Die Story ist schon grob fertig, aber das Spiel nicht in Arbeit

Naughty Dog hat die Story für The Last of Us: Part 3 schon in der Schublade, aber derzeit arbeitet man nicht an einem solchen Spiel. Creative Director Neil Druckmann hoffe allerdings, dass die Fortsetzung „eines Tages das Licht der Welt erblicken kann“. Das klingt, als wären die Chancen überschaubar. Aber das dürfte kaum der Fall sein.

Im Interview mit dem Podcast Script Apart sprach Druckmann über die Arbeit an The Last of Us: Part II – und auch kurz über die Möglichkeiten einer weiteren Fortsetzung. „Ich weiß nicht, wie viel ich dazu sagen möchte… [Co-Writer Halley Gross] und ich haben aber schon einen Entwurf für eine Story fertig – die wir bisher nicht realisieren – aber ich hoffe, eines Tages kann sie das Licht der Welt erblicken. Es geht darum, was nach dem Spiel passiert. Wir werden sehen“, wird Druckmann von IGN zitiert.

Intern habe es einige Diskussionen um einen dritten Teil gegeben, sagt Druckmann. Der aber auch betont, wie viel Arbeit ein solches Spiel machen würde, bevor es Realität ist. Die zwei Spiele, die man geschaffen habe, seien universell aber würden auch sehr persönliche Geschichten erzählen.

Es gibt ein Muster für The Last of Us

Nach dem ersten Teil habe man kein Muster für ein Franchise gehabt. Dazu habe man nun mit dem zweiten Spiel aber eine Idee. Es gäbe strukturelle und thematische Dinge, an die man sich auch mit einem dritten Spiel halten müsse.

Bei Naughty Dog ist man sich offenbar noch uneinig, wo die Zukunft hinführt. „Wir haben viel Zeit damit verbracht, verschiedene Ideen zu erörtern. Ob es The Last of Us: Part III ist, oder etwas ganz Neues. Oder ob es ein altes Franchise ist, zu dem wir zurückkehren. Ich möchte all diese Ideen zunächst vollständig ergründen. Dann will ich sie mir ansehen und sagen: Okay, wir haben all diese Ideen jetzt hier vor uns. Wir als Studio, welcher [Idee] wollen wir uns verschreiben?“

Mal sehen, wir sind gespannt. Welche Idee würdet ihr wählen?

Bildmaterial: The Last of Us Part II, Sony, Naughty Dog