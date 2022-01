Konami feiert 35 Jahre Castlevania mit einer Auktion zu NFT-Kunstwerken

Konami ist in den letzten Jahren um kein Fettnäpfchen verlegen und natürlich nimmt man auch NFT mit. Es gibt kaum ein Thema, bei dem sich aktuell so viele Fans der Gaming-Gemeinde so einig sind.

Aber vermutlich war man bei Konami schon voll in den Vorbereitungen, als Ubisoft Quartz Fans und sogar Entwickler irritierte, als die Entwickler von STALKER 2 zurückrudern mussten oder als Square-Enix-Präsident Yosuke Matsuda maximales Kopfschütteln für seinen Neujahrsbrief erhielt.

Konami mischt mit und wird anlässlich des 35. Geburtstags der legendären Castlevania-Serie NFT-Kunstwerke zur Versteigerung auf dem NFT-Marktplatz OpenSea anbieten. Wer sich dazu entscheidet, ein solches Kunstwerk zu kaufen, ist dann der alleinige Besitzer. Es ist ein bisschen wie der Kauf eines echten Gemäldes, nur, dass es nicht echt ist.

Castlevania ist eine der bekanntesten Videospielmarken der Welt. Die Versteigerung, die am 12. Januar stattfinden wird, dürfte also auch als Gradmesser dienen, wo die Reise bei derartigen Aktionen hingeht.

Details zu den 14 einzigartigen Kunstwerken findet ihr auf der offiziellen Website. Diese Initiative bündelt man übrigens unter dem Namen Konami Memorial NFT. Das klingt danach, als hätte man Pläne für weitere Franchises bereits in der Schublade. Metal Gear Solid, anyone?

Sozusagen schon in der Ankündigung, so scheint es, sieht man ein, dass das nicht alle mögen. „Da es sich um das erste Projekt des Unternehmens in diesem Bereich handelt und NFTs und die Blockchain-Technologie noch im Anfangsstadium stehen, wird Konami nach dieser ersten Sammlung weiterhin neue Entwicklungen erforschen und auf das Feedback der Spieler eingehen“, heißt es.

Feedback wird es sicherlich geben.

Bildmaterial: Konami