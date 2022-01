LEGO prüft Partnerschaft mit Activision Blizzard und legt neues Overwatch-Set auf Eis

Activision Blizzard stand im letzten Jahr heftig in der Kritik und viele forderten endlich Konsequenzen. Xbox, PlayStation und Nintendo fanden deutliche Worte und Geoff Keighley adressierte bei The Game Awards 2021 ein paar Worte an den Publisher.

Aber öffentlichkeitswirksame Konsequenzen blieben bisher aus. Das änderte in dieser Woche allerdings die LEGO Group. Gemeinsam mit Activision Blizzard wollte man am 1. Februar 2022 eigentlich das LEGO-Set Overwatch Titan veröffentlichen.

Auch in der LEGO-Community gab es laut TheBrickFan allerhand Kritik an der Kooperation und LEGO zieht nun Konsequenzen daraus. Die Veröffentlichung wird zunächst auf Eis gelegt.

„Wir überprüfen derzeit unsere Partnerschaft mit Activision Blizzard“, heißt es in einem Statement. Man habe Bedenken, was den Fortschritt der Bemühungen angehe, welche der Publisher den Vorwürfen zu Frauenfeindlichkeit und Arbeitsplatzkultur entgegensetze. „Bis zum Abschluss der Überprüfungen werden wir die Veröffentlichung eines Produkts zu Overwatch 2 aussetzen“, so die LEGO Group.

Es wäre nicht der erste Marktstart, den LEGO komplett aussetzt. Wie StoneWars berichtet, wurde schon 2020 ein Technic-Set gecancelt. Offiziell, weil es gegen die hauseigene Politik verstieß, keine Militärfahrzeuge herzustellen. Das Set hatte allerdings damals auch ein Designproblem.

Bildmaterial: Overwatch, Activision Blizzard