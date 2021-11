Activision: Nach Sony und Xbox kritisiert nun auch Nintendo die toxischen Zustände

Seit Tagen stehen Activision und Bobby Kotick in den Schlagzeilen, die Liste an Vorwürfen ist lang. Auch nachdem sich Phil Spencer und Jim Ryan kritisch gegenüber Activision geäußert hatten, blieb Bobby Kotick im Amt.

Gestern hatte er Medienberichten zufolge dem Vorstand mitgeteilt, dass er gewillt ist zurückzutreten, falls er die Probleme in der Firma nicht „schnell“ in den Griff bekommt. Im Umkehrschluss bedeutet das, er lehnt aktuell einen Rücktritt ab.

Jetzt bekommt Activision auch Kritik von Nintendo of America. Wie seine Mitstreiter hat sich Doug Bowser an seine MitarbeiterInnen gewandt. „Zusammen mit Ihnen allen habe ich die neuesten Entwicklungen bei Activision Blizzard und die laufenden Berichte über sexuelle Belästigung und Toxizität im Unternehmen verfolgt“, schreibt Doug Bowser in einer E-Mail, die Fanbyte vorliegt.

„Ich finde diese Berichte erschütternd und beunruhigend. Sie widersprechen meinen Werten und den Überzeugungen, Werten und Richtlinien von Nintendo“, versichert Bowser weiter.

In der E-Mail heißt es weiterhin, dass Nintendos Vertreter deshalb in Kontakt mit Activision standen und „Maßnahmen ergriffen haben“. Was das konkret bedeutet, ist unklar. Gleichzeitig fordert Bowser, dass die Handelsvereinigung ESA eine härtere Haltung gegenüber Belästigung einnimmt.

„Jedes Unternehmen in der Branche muss ein Umfeld schaffen, in dem jeder respektiert und gleich behandelt wird und in dem alle die Konsequenzen verstehen, wenn sie es nicht so tun“, so Bowser.

Phil Spencer teilte seinen MitarbeiterInnen mit, dass Xbox aufgrund der Berichte „alle Aspekte unserer Beziehung“ evaluieren wolle. Man sei „zutiefst beunruhigt über die schrecklichen Ereignisse und Handlungen„. Jim Ryan zeigte sich „entmutigt und ehrlich gesagt fassungslos“.

Bildmaterial: Call of Duty: Modern Warfare, Activision