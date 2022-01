Hatsune Miku: Tsunageru Puzzle Tamagotori für Nintendo Switch angekündigt

Hatsune Miku all the way! Für Miku-Fans kann es nicht genug Miku geben. Hatsune Miku: Colorful Stage! ist seit Dezember endlich weltweit für Mobilgeräte verfügbar. Nun steht mit Hatsune Miku: Tsunageru Puzzle Tamagotori mal wieder ein Konsolenspiel an.

Crypton Future Media kündigte aber bislang nicht mehr als den Namen des Spiels an und dazu den Fakt, dass es für Nintendo Switch erscheint. Das Artwork, welches man dazu teilte, stammt von Choke. Es handelt sich ganz offensichtlich um ein Puzzle-Game.

Weitere Details dürften in Bälde folgen.

Crypton Future Media war auch schon für den letzten Miku-Ableger für Switch verantwortlich. Das bislang dato für Smartphones verfügbare Hatsune Miku Logic Paint S veröffentlichte man im März auch im Westen für Nintendo Switch.

via Gematsu, Bildmaterial: Hatsune Miku: Tsunageru Puzzle Tamagotori, Crypton Future Media