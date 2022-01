Bandai Namco erinnert daran, dass Unknown 9: Awakening auch noch existiert

In einem Newsletter an Abonnenten des EP!C-Stores wünscht Bandai Namco einerseits allen Fans ein frohes neues Jahr, erinnert andererseits auch an bevorstehende Veröffentlichung in 2022. Na klar, Elden Ring steht hier ganz oben. Auch .hack//G.U. Last Recode (März) und Pac-Man Museum+ (Frühjahr) sind nicht mehr fern.

Weitere Spiele wie Dragon Ball: The Breakers haben auch noch einen „2022“-Stempel bekommen. Bei zwei weiteren Spielen hat man diesen Zeitraum auffällig weggelassen, aber immerhin hat man sie listet. Das ewig verschobene Digimon Survive gehört ebenso dazu wie das vermutlich längst in Vergessenheit geratene Unknown 9: Awakening.

Unknown was?

Es handelt sich dabei um das Debütspiel von Reflector Entertainment, das zur Gamescom 2020 angekündigt wurde. Es gab sogar den Award für die beste Ankündigung. Bisher gibt es allerdings nur den Teaser-Trailer und der ist nicht besonders aussagekräftig.

Ihr seht ein Mädchen, das (vielleicht) etwas in einer Mauer versteckt, aber auf jeden Fall eine ihr wohl selbst noch recht unbekannte Kraft zufällig entdeckt. Es heißt Haroona und ist Protagonistin des Spiels.

Ursprünglich wurde Unknown 9: Awakening für PS5, Xbox Series und PCs angekündigt und sollte noch 2021 erscheinen. Daraus ist offensichtlich nichts geworden. Und auch 2022 sollte man das Spiel wohl nicht fest einplanen.

Der Teaser-Trailer zu Unknown 9: Awakening

Bildmaterial: Unknown 9: Awakening, Reflector Entertainment, Bandai Namco