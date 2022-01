Final Fantasy VII Remake: Video zeigt das Spiel mit Original-Kamera des PS1-Klassikers

Seit einiger Zeit ist Final Fantasy VII Remake Intergrade für PCs im Epic Games Store erhältlich und das eröffnet natürlich auch der Modding-Community Tür und Tor. Ein Fan hat vorgelegt und ein neues Video veröffentlicht. Es zeigt, wie das Remake aus der Original-Kameraperspektive des PS1-Klassikers aussehen würde.

„Das ist ein ‚Proof of Concept‘ und soll die Modding-Community hoffentlich dazu inspirieren, Final Fantasy VII Remake mit klassischer PS1-FF7-Kamera vollständig spielbar zu machen“, heißt es in der Videobeschreibung.

„Die Kämpfe sollten einfach zum Remake-Kamerastil wechseln. Nur die Erkundung sollte mit der klassischen Kamera stattfinden, das wäre so cool“, findet der Autor.

Perspektive hat Vor- und Nachteile

Tatsächlich hat die Kamera-Perspektive ihren Reiz. Einerseits ist sie natürlich eng am Original und Fans können ein bisschen in Erinnerungen schwelgen. Andererseits macht diese ungewohnte Perspektive im Remake deutlich, wie sehr das Spiel doch auch architektonisch am Original geblieben ist. Zumindest in diesen ersten Szenen des Spiels.

Die Kamera-Perspektive des Originals verschließt allerdings auch den Blick auf viele kleine Details des Remakes, in welche die Entwickler natürlich auch viel Arbeit gesteckt haben. Aus der Vogelperspektive erkennt man eben auch nicht alles.

Aber wenn überhaupt, dann wäre es schließlich auch nur ein Mod. Würdet ihr ihn gerne sehen? Bis dahin müsste aber wohl Square Enix auch nochmal Hand an der PC-Version anlegen. Die PC-Version bietet „einen der spärlichsten Optionsbildschirme“ einer großen PC-Veröffentlichung der letzten Jahre, hieß es von Digital Foundry.

Final Fantasy VII Remake mit Kamera des Originals

Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake Intergrade, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO