Final Fantasy Tactics: Ivalice-Komponist Sakimoto wollte die Serie „nicht in Verruf bringen“

Im PlayStation Blog setzt man die schöne Tradition fort, anlässlich der Veröffentlichung eines neuen Final Fantasy bei PlayStation Now, mit den ehemaligen Machern zu sprechen. Diesmal kam Hitoshi Sakimoto zu Final Fantasy XII: The Zodiac Age zu Wort. Er arbeitete nicht nur am Original, sondern auch intensiv an der Neuauflage, wie ihr im Interview erfahrt.

Außerdem verrät er, wie er einst den „Sound von Ivalice“ erschaffen hat. Sakimoto zeichnete sich nämlich auch für Final Fantasy Tactics verantwortlich, das die Welt von Ivalice begründete, in der auch Final Fantasy XII spielt. „Der ‚Klang‘ von Ivalice wurde in Final Fantasy Tactics geboren, und ich denke, die wichtigsten Merkmale sind in der Melodie des Hauptthemas enthalten“, so Sakimoto.

„Vor Final Fantasy Tactics habe ich an einem Spiel namens Tactics Ogre gearbeitet. Dieses Spiel stellt eine viel grausamere und härtere Welt dar, was sich auch in der Musik widerspiegelt“, erinnert sich Hitoshi Sakimoto. „Man könnte Final Fantasy Tactics womöglich als eine „Square Enix“-Version von Tactics Ogre bezeichnen.“

Ein konventionellerer Weg

Vor allem aber trug Final Fantasy Tactics den Namen ‚Final Fantasy‘. „Deshalb habe ich darauf geachtet, einen konventionelleren Weg einzuschlagen, um diesen Namen nicht in Verruf zu bringen, haha.“

„Ich denke, dass die Musik deshalb populärer geworden ist“, äußert sich Sakimoto schmunzelnd.

Nun, es ist nicht so, als hätte Final Fantasy in der Folge nicht doch noch mit einigen Konventionen gebrochen. Eine der kontroverseren Entscheidungen der Reihe war jene zu Final Fantasy X-2. Hier hatte Yoshinori Kitase kürzlich ein paar Erinnerungen geteilt.

Der Beitrag bietet weitere interessante Einblicke in die Arbeit von Hitoshi Sakimoto und abschließend auch seinen Blick auf eine derzeit „aufstrebende Komponistin“. Hätte man wohl nicht erwartet: Battlefield 2042 hat Sakimoto aktuell die Ohren verdreht. Die Musik dazu stammt von Hildur Guðnadóttir.

Bildmaterial: Final Fantasy Tactics: The War of the Lions, Square Enix / TOSE