PlayStation Now im Januar mit Final Fantasy, Mortal Kombat und diesen weiteren Games

Schon seit Februar 2021 ist Final Fantasy XII: The Zodiac Age im Xbox Game Pass enthalten, nun dürfen auch Fans des PlayStation-Pendants ran. Das JRPG ist Teil des Line-ups von PlayStation Now im Januar 2022.

Das Line-up ergänzen Mortal Kombat 11 und Fury Unleashed. Darüber hinaus dürfen sich Abonnenten des Services über Unturned, Super Time Force Ultra und Kerbal Space Program: Enhanced Edition freuen. Alle Spiele sind ab morgen verfügbar.

Gleich sechs Spiele also, auf die man im PlayStation Blog noch einen genaueren Blick wirft, falls ihr mögt. Wie lange PlayStation Now in dieser Form wohl noch existieren wird? Das ist nach dem Bloomberg-Bericht zu Projekt Spartacus eine spannende Frage.

Auch herunterladbar und auf Windows-PCs spielbar

PlayStation Now könnt ihr euch für 9,99 Euro pro Monat sichern. Ein Hybrid-Abo gemeinsam mit PlayStation Plus, wie es der Xbox Game Pass Ultimate vergleichbar bietet, gibt es bei PlayStation noch nicht. PlayStation Now, das im Jahres-Abo 59,99 Euro kostet, bietet Zugriff auf über 650 Spiele, die ihr ohne zusätzliche Kosten streamen könnt.

Mit dabei sind Spiele für PS4, PS3 und PS2. Inzwischen besteht auch die Möglichkeit, diese auch herunterzuladen und offline zu spielen. Außerdem ist PS Now auch für Windows-PCs erhältlich.

Bildmaterial: Final Fantasy XII: The Zodiac Age, Square Enix