Resident Evil: Infinite Darkness erscheint im Februar im Heimkino

Falls ihr kein Netflix-Abo habt oder ihr euch Resident Evil: Infinite Darkness tatsächlich einfach auch nur ins Regal stellen möchtet, könnt ihr das ab dem 3. Februar tun.

Die CG-animierte Mini-Serie wird dann ins Heimkino gebracht. Zeitlich spielt die Serie zwischen Resident Evil 4 und Resident Evil 5. Preislich kostet die Mini-Serie auf Blu-Ray 18,98 Euro* bei Amazon. Auch eine DVD-Fassung gibt es.

Zum Inhalt der Serie:

Zwei Urgesteine der Videospiel-Reihe werden auch in „Resident Evil: Infinite Darkness“ die Hauptrolle übernehmen werden: Der amerikanische Bundesagent Leon S. Kennedy und die TerraSave-Mitarbeiterin Claire Redfield kommen Jahre nach der Katastrophe von Raccoon-City wieder zusammen, um die Verbindung zwischen zwei Zombie-Ausbrüchen in weit entfernten Ländern zu untersuchen und eine Bedrohung aufzudecken, die die Nation in ihren Grundfesten erschüttern wird…

Einen Trailer seht ihr nachfolgend.

