In Unknown 9: Awakening nutzt ihr eine mysteriöse Fähigkeit

Zu den vielleicht interessanteren Enthüllungen bei der gestrigen Eröffnungsshow zur digitalen Gamescom 2020 gehörte Unknown 9: Awakening. Es handelt sich dabei um das Debütspiel von Reflector Entertainment. Bisher gibt es allerdings nur einen Teaser-Trailer und der ist nicht besonders aussagekräftig. Ihr seht ein Mädchen, das (vielleicht) etwas in einer Mauer versteckt, aber auf jeden Fall eine ihr wohl selbst noch recht unbekannte Kraft zufällig entdeckt. Es heißt Haroona und ist Protagonistin des Spiels.

Haroona wuchs in den Straßen von Kalkutta, Indien auf und wird von Visionen ihres eigenen Tods verfolgt. Sie besitzt die mysteriöse Fähigkeit, das Ungesehene und Unsichtbare zu manipulieren, etwas das sie zunächst nicht versteht. Doch schon bald tritt ein Mentor in ihr Leben, der Haroona hilft, ihre Gabe zu meistern und ihr zeigt, wie sie sich Zugang zu der ominösen versteckten Dimension namens The Fold verschafft. Somit beginnt ihre Reise, um die Rätsel, welche diese neue Welt umranken, zu lösen.

Darüber hinaus ist vieles unknown. Die Macher beschreiben das Action-Adventure als „Teil eines größeren Content-Ecosystems“ um die Storywelt von Unknown 9. Das klingt danach, als sei Unknown 9: Awakening nur der Anfang. So ist es auch:

Das Unknown-9-Universum besteht aus verbundenen Medien- und Content-Angeboten mit wiederkehrenden Charakteren und Storylines, welche ein tiefgründige und immersive Welt schaffen. Dies beinhaltet den Mystery-Thriller Roman Unknown 9: Genesis, geschrieben vom Bestseller-Autor Layton Green, einen Podcast mit dem Titel Unknown 9: Out of Sight, und Unknown 9: Torment, einem Comicbuch. Alle Inhalte sind in sich abgeschlossen, aber wenn sie als Ganzes gesehen werden, entfaltet sich eine tiefgreifende Geschichte, mit der man noch tiefer in das Unknown-9-Universum eintauchen kann.