Square Enix fragt euch, ob ihr Final Fantasy VII: The First Soldier auf Konsolen wollt

Square Enix hat eine Umfrage zum Mobile-Titel Final Fantasy VII: The First Soldier gestartet. Nach den üblichen Fragen zur Kundenzufriedenheit stellt man dabei auch eine Umsetzung für Konsole und PCs in den Raum. Dank Controller-Support soll sich das Spiel wahlweise schon jetzt wie auf einer Konsole anfühlen. Der Schritt könnte also gelingen, vor allem, weil das Square Enix nun selbst vorschlägt.

Würdet ihr eine Portierung auf Konsole oder PCs ausprobieren?

The First Soldier spielt 30 Jahre vor der Hauptgeschichte

Shinra hat gerade das Soldier-Programm begonnen und die SpielerInnen trainieren nun in Schlachten mit dem Ziel, dieses erfolgreich zu beenden. Hier knüpft dann das Gameplay von The First Soldier an. Natürlich müsst ihr aber nicht auf bekannte Gesichter verzichten.

Ihr könnt euch Final Fantasy VII: The First Soldier jetzt im App Store und bei Google Play herunterladen. Bei der Monetarisierung soll sich The First Soldier an Fortnite und Co. orientieren.

