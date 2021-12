Most Wanted: Diese Spiele erwarten Japaner in 2022 am sehnlichsten

Auch in der aktuellen Woche bot die Famitsu wieder ihre „Most Wanted“-Charts, gewählt von den Leserinnen und Lesern. Es sind die letzten Charts des Jahres und somit ein Gradmesser für 2022.

Die Famitsu erscheint zwar in hoher Auflage und ist eines der beliebtesten Videospielmagazine in Japan, allerdings wählen jeweils nur einige Hundert LeserInnen mit. Da war die Umfrage nach dem beliebtesten Videospiel mit 50.000 ZuschauerInnen bei Asashi TV schon repräsentativer.

Nichtsdestotrotz, hier die Ergebnisse:

[PS5] Final Fantasy XVI – 742 votes [NSW] Bayonetta 3 – 607 votes [NSW] Zelda: Breath of the Wild 2 – 583 votes [NSW] Splatoon 3 – 576 votes [NSW] Dragon Quest X Offline – 530 votes [NSW] Pokemon Legends: Arceus – 464 votes [PS5] Gran Turismo 7 – 323 votes [NSW] Ushiro – 321 votes [NSW] Triangle Strategy – 289 votes [NSW] Kirby and the Forgotten Land – 286 votes

Keine Überraschungen, so weit. Final Fantasy XVI wird am sehnlichsten erwartet. Auch Bayonetta, Zelda, Splatoon und Dragon Quest dürften nicht überraschen. Auf Platz 8 finden wir jedoch Ushiro.

Ushiro kann man bestenfalls als Geisterprojekt bezeichnen. Wenn es überhaupt noch in Entwicklung ist, dann wohl in der berühmten development hell. Das Spiel wurde einst für PSP angekündigt. 2018 gab es einen 40-seitigen Beitrag zum 20. Geburtstag von Level-5 in der Famitsu, in dem von einer Wiederbelebung für Nintendo Switch die Rede war. Seitdem blieb es still.

Elden Ring findet ihr übrigens nicht in den Top 10, weil die Famitsu zwischen den Plattformen aufspaltet. Die PS4-Version steht auf Rang 12, die PS5-Version auf Rang 15. Zusammen würde es für Rang 6 reichen. Gleiches gilt übrigens für Dragon Quest X Offline, das inklusive der Stimmen für die PS4-Version auf Rang 3 vorrücken würde.

via NintendoEverything, Bildmaterial: Final Fantasy XVI, Square Enix