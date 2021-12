Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth verzögert sich auf Switch

Playism, Why So Serious? und Team Ladybug bringen Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth gemeinsam auf Konsolen. Das wussten wir bereits. Für Nintendo Switch kommt es im Westen nun aber zu einer Verzögerung. Neu soll diese Version erst am 28. Januar 2022 erscheinen. Asien ist davon nicht betroffen, Gründe nannte man keine.

Nach wie vor am 16. Dezember ist die Veröffentlichung für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series geplant. Es gibt dabei auch eine deutsche Sprachoption, eine physische Veröffentlichung ist jedoch nur für Japan geplant.

Seit März 2021 ist Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth bei Steam erhältlich, nachdem der Early Access ein Jahr dauerte.

2D-Action basierend auf Record of Lodoss War

Bei Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth handelt es sich um ein 2D-Pixel-Action-Spiel. Im namensgebenden Labyrinth nutzt man verschiedene Waffen und elementare Magie-Fähigkeiten, um ein altes Rätsel zu lösen. Ihr schlüpft dabei in die Rolle von Deedlit.

