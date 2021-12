Final Fantasy VII Remake Intergrade zeigt sich mit dem „epischen“ Launchtrailer und Preis

Kurz nach der Ankündigung von Final Fantasy VII Remake Intergrade ist es auch schon so weit. Heute ist das Remake im Epic Games Store erhältlich. Square Enix teilt aus diesem Anlass nochmal einen neuen Trailer, den „Epic Launch Trailer“ – tolles Wortspiel.

Auch episch ist der Preis der PC-Version, der in den letzten Tagen für allerhand Diskussionen sorgte. Final Fantasy VII Remake Intergrade ist einer der ersten PC-Titel, der die Preismarke auf 79,99 Euro anhebt. Die Next-Gen-Konsolenspiele befinden sich dort schon lange. Die PS5-Version von Intergrade gibt es bei Amazon derzeit übrigens zum bisherigen Tiefpreis von 39,99 Euro*.

Final Fantasy VII Remake Intergrade im Epic Games Store wird einige DLCs und Boni vom Start weg bieten, selbstverständlich FF7R EPISODE INTERmission, aber auch folgende Inhalte:

Die für FF7R EPISODE INTERmission exklusive Waffe – der Kaktoriken

Rüstung: Midgar-Armreif, Shinra-Armreif, Corneo-Armband

Zubehör: Superstargürtel, Mako-Kristall und Engels-Ohrringe

Beschwörungsmateria: Karfunkel, Chocobo-Küken und Kaktor

Waffen, Rüstungen, Zubehör und Beschwörungsmateria sind vom Start weg verfügbar und lassen sich in der Geschenkekiste im Hauptmenü einfordern. Seht nachfolgend den „Epic Launch Trailer“.

Der „Epic Launch Trailer“ zum Spiel

