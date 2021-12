Das war… Kalenderwoche 50/2021

Nintendo mit einem Indie-Ausblick und einem Gaming-Rückblick, eine Umfrage sowie eine klassische RPG-Reihe sorgten in der letzten Woche für Gesprächsstoff. Neben dem umfangreichen Video-Block haben wir auch noch ein neues Review und die Sonntagsfrage für euch. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Wie immer kurzfristig hat Nintendo eine neue Indie World ausgestrahlt. In unserem kompakten Überblick findet ihr das gezeigte Programm. Zudem könnt ihr erfahren, wie ihr eure Nintendo Switch im Jahr 2021 genutzt habt. Dazu hat Nintendo einen Jahresrückblick zusammengestellt.

Bisher nur für Mobilgeräte erhältlich ist Final Fantasy VII: The First Soldier, dafür gibt es immerhin Controller-Unterstützung. Da läge doch eine Umsetzung für PCs oder Konsolen auf der Hand. Square Enix scheint dieser Idee jedenfalls auch nicht abgeneigt und stellt dies nun zur Diskussion. Eine Umfrage für bisherige Spieler stellt die entsprechende Frage.

Ein weiteres Lebenszeichen hat uns zur SaGa-Serie erreicht. Der neue Konsolentitel soll im nächsten Jahr angekündigt werden, wenn alles nach Plan läuft. Zuletzt brachte man sich mit diversen Portierungen ins Gespräch.

Nach einem Teaser hat Nippon Ichi Software mit Yomawari 3 (PS4, Switch) den nächsten Teil der Horror-Adventure-Reihe enthüllt. Ubisoft ließ derweil verlauten, dass Splinter Cell ein Remake erhält. Im Westen auch noch für Nintendo Switch und PCs erscheint Neptunia x Senran Kagura: Ninja Wars, ein Trailer stellte uns die Switch-Umsetzung vor. Ebenfalls noch den Sprung auf Steam schafft Mary Skelter 2, als Publisher tritt dabei Ghostlight auf. Den ersten Trailer könnt ihr euch zu Taito Milestones (PC) ansehen. Ab sofort im Epic Games Store findet ihr Final Fantasy VII Remake Intergrade.

Nach langer Wartezeit gab es endlich Gameplay-Material zum Konsolen-Action-RPG Infinity Strash – Dragon Quest: The Adventure of Dai zu sehen. Aus Horizon Forbidden West (PS4, PS5) machten neue Maschinen Eindruck, während es zusammenhängendes Gameplay aus Forspoken (PS5, PC) gab. Am 10. März geht es in Chocobo GP (Switch) auf die Piste, einige neue Charaktere zeigten sich aus Pokémon-Legenden: Arceus (Switch) und im Februar erscheint das „Indie-JRPG“ Edge of Eternity für alle gängigen Konsolen. Aus Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream (PS4, Switch, PC) hatte Diebold Lewerenz seinen Auftritt, etwas mehr zu den Kämpfen sahen wir aus Hyperdimension Neptunia: Sisters vs. Sisters (PS4, PS5) und The King of Fighters XV (PS4, PS5, Xbox Series, PC) befindet sich bis morgen noch in der PS-Beta. Dasselbe gilt für DNF Duel (PS4, PS5, PC). Hier stellte man mit Hitman, Dragon Knight, Vanguard, Kunoichi, und Crusader zudem weitere Charaktere vor.

Ab dem 15. März starten die Kämpfe in Phantom Breaker: Omnia (PS4, Switch, Xbox One, PC), die kaum mehr für möglich gehaltene Rückkehr feiert Windjammers 2 (PS4, Switch, Xbox One, PC) in einem Monat und Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX 2 (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) stellte die englische Sprachausgabe vor. Zum Musou-Spiel Touken Ranbu Warriors (Switch, PC) gibt es den Story-Trailer nun auch auf Englisch. Neue schwarz-weiße Einblicke gibt es in Trek to Yomi (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) und das Veröffentlichungsdatum nannte man zu Reverie Knights Tactics (PS4, Switch, Xbox One, PC). Ab dem 1. April gibt es Crystar auch für Nintendo Switch, zu Dragon Ball Z: Kakarot (PS4, Switch, Xbox One, PC) könnt ihr nun eine Demo spielen und zu Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle (Switch) legte man den Fokus auf die Post-Game-Inhalte. Ab sofort erhältlich ist Scrapland Remastered (PC).

Je ein kostenloses Update bringt neue Inhalte für Sonic Colours: Ultimate (PS4, Switch, Xbox One, PC) (Link) und Cris Tales (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) (Link). Zwei neue Kämpfer erhielt Granblue Fantasy: Versus (PS4, PC), neu dazugekommen sind Vira und Avatar Belial. Auch die letzten kostenlosen Dämonen sind nun Bestandteil von Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC). Für Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket gibt es ganz frisch fünf neue Mega-Drive-Games. Für PlayStation 5 gibt es dank Cover nun weitere Farbvarianten, entsprechende Controller liefert Sony ebenfalls. Nun haben wir zum Schluss noch einen gemischten Nintendo-Block: Zu Pokémon: Entwicklungen gibt es die siebte Folge, ein ASMR-Video zu Plinfa sorgt wohl nur für bedingte Entspannung, ein Fan hat zu Zelda: Ocarina of Time ein Video mit der Unreal Engine 5 erstellt und bei First 4 Figures gibt es den Hylian-Schild für Sammler.

In dieser Woche gab es bei JPGAMES nur ein neues Review. Dafür haben wir uns den Klassiker Star Wars: Knights of the Old Republic (Switch) (zum Testbericht) vorgenommen. Das Rollenspiel kann in der neuen Umsetzung nach wie vor überzeugen, auch an der Grafik und der Technik hat man ordentlich gearbeitet.

In der heutigen Sonntagsfrage bieten wir ein wenig Abwechslung von der Warteschlange. Richtig, es geht um die Erweiterung Final Fantasy XIV: Endwalker (PS4, PS5, PC). Wie ist euer bisheriger Eindruck?