DNF Duel: Das Fighting-Game erscheint im Sommer 2022

Der aktuelle Beta-Test von DNF Duel läuft heute aus. Mitten in der Beta-Phase war man bereits optimistisch genug, den Veröffentlichungszeitraum auf den kommenden Sommer einzugrenzen. Bisher sind als Plattformen PlayStation 4, PlayStation 5 und PCs geplant.

Zudem könnt ihr euch auch einen neuen Trailer ansehen, welcher spektakuläre Attacken bietet. Außerdem stellen uns vier weitere Videos einige der grundlegenden Gameplay-Elemente vor.

Publisher Nexon und die Entwickler Neople, Arc System Works und Eighting stellten uns auch bereits die Charaktere aus dem Fighting-Game vor. Kämpfen kann man mit Berserker, Inquisitor, Grappler, Striker, Ranger, Hitman, Dragon Knight, Vanguard, Kunoichi und Crusader.

Basiert auf Dungeon Fighter Online

DNF Duel ist ein Fighting-Spin-off zum Online-Action-RPG Dungeon Fighter Online. Dieses ging in Südkorea bereits 2005 an den Start, ist mittlerweile aber weltweit für PCs veröffentlicht und kostenlos spielbar. Mit einem Umsatz von bisher 15 Milliarden US-Dollar ist DFO bei Wikipedia als das Game-Franchise mit den vierthöchsten Einnahmen gelistet – hinter Mario, Pokémon und Call of Duty.

Trailer

Gameplay-Mechaniken

Bildmaterial: DNF Duel, Nexon, Neople, Arc System Works, Eighting