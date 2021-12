Atelier Sophie 2: Die freundlichen Gesichter von Roytale und ihre Sehnsüchte

Zuletzt wurden uns sehr ausführlich Protagonistin Sophie Neuenmuller und die „neue“ Plachta und die mysteriöse Ramizel Erlenmeyer aus Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream vorgestellt. Sie alle bekamen sogar Charakter-Videos spendiert.

Mit neuen Details und Screenshots präsentiert uns Koei Tecmo heute weitere freundliche Gesichter von Roytale. Eure Freundschaften mit diesen Stadtbewohnern eröffnen euch den Weg zu ihren Träumen und Sehnsüchten.

Roytale dient euch in Atelier Sophie 2 als Basis für eure Suche nach Plachta. Ihr freundet euch dort zum Beispiel mit Kati an, der Besitzerin des Kristallglitzerpavillons. Ebenso mit ihrem gutherzigen Angestellten Gnome sowie mit Pirka, dem Besitzer von Pirkas Emporium. Diese exzentrischen Charaktere bieten Sophie schnell ihre Dienste und Hilfe an.

Im Crystal-Sparkle-Pavillon kann Sophie eine Vielzahl von Aufträgen der Stadtbewohner annehmen. Wenn sie diese Anfragen erfüllt, erhält sie Belohnungen und steigert dadurch ihren Ruf. Mit zunehmendem Ansehen bietet Kati Aufstiegsquests an, die nach erfolgreichem Abschluss Sophies Abenteurer-Grad erhöhen und es ihr ermöglichen, anspruchsvollere Aufträge mit besseren Belohnungen anzunehmen. Pirkas Emporium ist ein einzigartiger Laden, in dem Gegenstände aufgefüllt und dupliziert werden können – beides wichtige Dienste für Alchemisten, die sie zusätzlich zur Synthese nutzen können.

Euer Spielfortschritt sorgt dafür, dass Szenarien für eine Vielzahl der Charaktere in Erde Wiege freigeschaltet werden und ihr durch diese Ereignisse mehr über die Ziele und Träume jedes Charakters lernen könnt. Dabei erhöht sich auch eure Freundschaftsstufe weiter und ihr erhaltet so neue Fähigkeiten.

Jede Figur hat ihre eigenen, einzigartigen Szenarien: Alette träumt davon, schnell reich zu werden und bittet Sophie, ihr beim Erlernen der Alchemie behilflich zu sein, während Ramizel das Gefühl hat, den hohen Erwartungen der anderen nicht gerecht zu werden. Kann Sophie Ramizel dabei helfen, so erfolgreich zu sein, wie sie es sich wünscht?

Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream erscheint weltweit gleichzeitig am 25. Februar 2022 für Nintendo Switch, PlayStation 4 und PC-Steam. Für Sammler gibt es in Europa eine Premium Box sowie eine Special Collection Box.

Darüber hinaus kündigte man an, dass alle Käufer der physischen Erstveröffentlichung von Atelier Sophie 2 ein spezielles Wendecover und ein Bonusposter mit exklusivem Artwork von NOCO erhalten! Ihr könnt Atelier Sophie 2 bei Amazon für Nintendo Switch und PlayStation 4* vorbestellen.

Bildmaterial: Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream, Koei Tecmo, Gust